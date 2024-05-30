Правительство включило ноутбуки и смартфоны в эксперимент по маркировке

Согласно документу, на первом этапе, который продлится до 30 ноября 2024 г., маркировке подлежат выпрямители, преобразователи, реле, штепсели и розетки, соединители и контактные элементы, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей, различные пульты, панели, консоли, распределительные щиты, а также лампы накаливания, ультрафиолетовые и инфракрасные лампы, светодиодные источники цвета, фотогальванические элементы, портативные фонари, светильники, осветительное оборудование, в том числе прожекторы, фары и их части, и др.