Правительство включило ноутбуки и смартфоны в эксперимент по маркировке
Правительство России продлило и расширило эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, на первом этапе, который продлится до 30 ноября 2024 г., маркировке подлежат выпрямители, преобразователи, реле, штепсели и розетки, соединители и контактные элементы, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей, различные пульты, панели, консоли, распределительные щиты, а также лампы накаливания, ультрафиолетовые и инфракрасные лампы, светодиодные источники цвета, фотогальванические элементы, портативные фонари, светильники, осветительное оборудование, в том числе прожекторы, фары и их части, и др.
Второй этап, который продлится с 10 июня 2024 г. по 30 апреля 2025 г., включает в себя портативные вычислительные машины массой не более 10 кг, смартфоны и различные телефонные аппараты.
На третьем этапе, который пройдет с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г., в эксперимент включат различные печатные схемы.
Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции начался 1 декабря 2023 г. Изначально предполагалось, что он продлится до 28 февраля 2025 г. Маркировать планировалось 15 видов изделий.