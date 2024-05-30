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Правительство включило ноутбуки и смартфоны в эксперимент по маркировке

Ведомости

Правительство России продлило и расширило эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, на первом этапе, который продлится до 30 ноября 2024 г., маркировке подлежат выпрямители, преобразователи, реле, штепсели и розетки, соединители и контактные элементы, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей, различные пульты, панели, консоли, распределительные щиты, а также лампы накаливания, ультрафиолетовые и инфракрасные лампы, светодиодные источники цвета, фотогальванические элементы, портативные фонари, светильники, осветительное оборудование, в том числе прожекторы, фары и их части, и др.

Второй этап, который продлится с 10 июня 2024 г. по 30 апреля 2025 г., включает в себя портативные вычислительные машины массой не более 10 кг, смартфоны и различные телефонные аппараты.

На третьем этапе, который пройдет с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г., в эксперимент включат различные печатные схемы.

Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции начался 1 декабря 2023 г. Изначально предполагалось, что он продлится до 28 февраля 2025 г. Маркировать планировалось 15 видов изделий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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