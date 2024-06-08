Бжания: рейсы из аэропорта Сухума будут выполняться в семь городов России
После открытия аэропорта Сухума самолеты будут летать в семь российских городов, сообщил «РИА Новости» президент Абхазии Аслан Бжания.
«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», – сказал глава государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Единственный в Абхазии аэропорт, имеющий статус международного, не работает со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. В марте этого года заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что РФ в рамках инвестпроекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией может запустить первый пробный рейс в аэропорт «Сухум» уже в 2024 г. Он говорил, что сейчас завершается реконструкция воздушной гавани, в которую вложено более 12 млрд руб.