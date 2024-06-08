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Бжания: рейсы из аэропорта Сухума будут выполняться в семь городов России

Ведомости

После открытия аэропорта Сухума самолеты будут летать в семь российских городов, сообщил «РИА Новости» президент Абхазии Аслан Бжания.

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», – сказал глава государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Единственный в Абхазии аэропорт, имеющий статус международного, не работает со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. В марте этого года заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что РФ в рамках инвестпроекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией может запустить первый пробный рейс в аэропорт «Сухум» уже в 2024 г. Он говорил, что сейчас завершается реконструкция воздушной гавани, в которую вложено более 12 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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