Бжания: рейсы из аэропорта Сухума будут выполняться в семь городов России

Единственный в Абхазии аэропорт, имеющий статус международного, не работает со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. В марте этого года заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что РФ в рамках инвестпроекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией может запустить первый пробный рейс в аэропорт «Сухум» уже в 2024 г. Он говорил, что сейчас завершается реконструкция воздушной гавани, в которую вложено более 12 млрд руб.