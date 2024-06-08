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Сечин: развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис

Ведомости

Развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. На самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%», – сказал глава «Роснефти».

Весь же африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.

Для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии, считает Сечин. Ведь сегодня потребители озабочены не только выбросами, но и бесперебойностью поставок энергии из новых источников, а также надежностью и удобством использования новых технологий.

«К сожалению, стратегия “зеленого перехода” в ее сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», – отметил Сечин. Глава «Роснефти» привел в пример электромобили, которые не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на них сокращается по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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