Сечин: развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис
Развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. На самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%», – сказал глава «Роснефти».
Весь же африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.
Для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии, считает Сечин. Ведь сегодня потребители озабочены не только выбросами, но и бесперебойностью поставок энергии из новых источников, а также надежностью и удобством использования новых технологий.
«К сожалению, стратегия “зеленого перехода” в ее сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», – отметил Сечин. Глава «Роснефти» привел в пример электромобили, которые не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на них сокращается по всему миру.