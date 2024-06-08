Сечин: развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис

«На развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. На самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%», – сказал глава «Роснефти».