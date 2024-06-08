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Сечин: развивающиеся страны будут драйверами потребления нефти

Ведомости

Основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия будут развивающиеся страны, в том числе азиатские, которые являются торговыми партнерами России, заявил в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 

Для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации, указал Сечин. Поэтому неудивительно, что в мире продолжает расти спрос на нефть, это происходит, «несмотря на ожидания так называемого пика нефти», отметил глава «Роснефти».

«Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия. Уже к 2030 г. рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России», – сказал Сечин. 

Согласно прогнозу ОПЕК, на который сослался глава «Роснефти», спрос на нефть к 2045 г. вырастет почти на 20% до 116 млн барр./сутки, она продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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