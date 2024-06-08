Сечин: развивающиеся страны будут драйверами потребления нефти
Основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия будут развивающиеся страны, в том числе азиатские, которые являются торговыми партнерами России, заявил в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации, указал Сечин. Поэтому неудивительно, что в мире продолжает расти спрос на нефть, это происходит, «несмотря на ожидания так называемого пика нефти», отметил глава «Роснефти».
«Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия. Уже к 2030 г. рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России», – сказал Сечин.
Согласно прогнозу ОПЕК, на который сослался глава «Роснефти», спрос на нефть к 2045 г. вырастет почти на 20% до 116 млн барр./сутки, она продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе.