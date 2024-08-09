Объем экспорта оружия США в 2024 году может превысить $100 млрд

11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В конце июля Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд.