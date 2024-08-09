Объем экспорта оружия США в 2024 году может превысить $100 млрд
Объем продаж оружия США в этом финансовом году может достигнуть рекордного показателя – $100 млрд, следует из сообщения Пентагона.
«В 2024 финансовом году объемы иностранных военных продаж уже превысили $80 млрд и могут достичь $100 млрд к концу года», – говорится в заявлении ведомства. Финансовый год в США заканчивается 30 сентября.
Согласно сообщению, в прошлом финансовом году продажи оружия достигли $66,2 млрд, а в 2022 г. – $49,7 млрд. По данным ведомства, интерес к американскому оружию вырос после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 г.
11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В конце июля Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд.