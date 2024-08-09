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Объем экспорта оружия США в 2024 году может превысить $100 млрд

Ведомости

Объем продаж оружия США в этом финансовом году может достигнуть рекордного показателя – $100 млрд, следует из сообщения Пентагона.

«В 2024 финансовом году объемы иностранных военных продаж уже превысили $80 млрд и могут достичь $100 млрд к концу года», – говорится в заявлении ведомства. Финансовый год в США заканчивается 30 сентября.

Согласно сообщению, в прошлом финансовом году продажи оружия достигли $66,2 млрд, а в 2022 г. – $49,7 млрд. По данным ведомства, интерес к американскому оружию вырос после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 г.

11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В конце июля Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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