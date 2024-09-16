FT: страны ЕС продали акции спасенных в кризис банков на 16 млрд евро

Казначейство Великобритании вложило в NatWest 45,5 млрд фунтов стерлингов и с декабря продало акции банка на 5,5 млрд фунтов стерлингов, сократив свою долю с 38,5% до менее 18%. На спасение ABN Amro Нидерланды потратили 22 млрд евро и продали акции банка на 1,2 млрд евро. Ирландия продала 2,6 млрд евро в банке AIB, в который ранее вложила 21 млрд евро. С ноябре 2023 г. Италия сократила свою долю в Monte dei Paschi di Siena с 64% до 27%, что позволило привлечь 1,6 млрд евро. Германия продала 4,5% акций Commerzbank за 702 млн евро.