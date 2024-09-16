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FT: страны ЕС продали акции спасенных в кризис банков на 16 млрд евро

Ведомости

Правительства европейских стран, защитившие банки во время глобального финансового кризиса, начали распродавать акции кредитных организаций. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анализ корпоративных отчетностей и официальных документов.

По данным издания, за последние 12 месяцев страны Евросоюза (ЕС) продали акции на общую сумму свыше 16 млрд евро. При этом пока им удалось вернуть лишь малую часть вложенных средств.

«Опыт владения долями в банках научил правительства важности раннего сокращения потерь, поскольку полное возмещение инвестиций может оказаться нереальным», – пояснил руководитель отдела финансовых кредитов в управляющей компании Federated Hermes Филиппо Аллоатти.

Правительство Греции вложило в четыре крупнейших банка страны 50 млрд евро и за счет продажи акций Alpha Bank, Eurobank и Piraeus Bank выручило за год более 1,7 млрд евро. Греция также продала акции National Bank на 1 млрд евро. В ближайшее время страна также продаст оставшуюся 18%-ную долю в банке.

Казначейство Великобритании вложило в NatWest 45,5 млрд фунтов стерлингов и с декабря продало акции банка на 5,5 млрд фунтов стерлингов, сократив свою долю с 38,5% до менее 18%. На спасение ABN Amro Нидерланды потратили 22 млрд евро и продали акции банка на 1,2 млрд евро. Ирландия продала 2,6 млрд евро в банке AIB, в который ранее вложила 21 млрд евро. С ноябре 2023 г. Италия сократила свою долю в Monte dei Paschi di Siena с 64% до 27%, что позволило привлечь 1,6 млрд евро. Германия продала 4,5% акций Commerzbank за 702 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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