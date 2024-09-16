FT: страны ЕС продали акции спасенных в кризис банков на 16 млрд евро
Правительства европейских стран, защитившие банки во время глобального финансового кризиса, начали распродавать акции кредитных организаций. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анализ корпоративных отчетностей и официальных документов.
По данным издания, за последние 12 месяцев страны Евросоюза (ЕС) продали акции на общую сумму свыше 16 млрд евро. При этом пока им удалось вернуть лишь малую часть вложенных средств.
«Опыт владения долями в банках научил правительства важности раннего сокращения потерь, поскольку полное возмещение инвестиций может оказаться нереальным», – пояснил руководитель отдела финансовых кредитов в управляющей компании Federated Hermes Филиппо Аллоатти.
Правительство Греции вложило в четыре крупнейших банка страны 50 млрд евро и за счет продажи акций Alpha Bank, Eurobank и Piraeus Bank выручило за год более 1,7 млрд евро. Греция также продала акции National Bank на 1 млрд евро. В ближайшее время страна также продаст оставшуюся 18%-ную долю в банке.
Казначейство Великобритании вложило в NatWest 45,5 млрд фунтов стерлингов и с декабря продало акции банка на 5,5 млрд фунтов стерлингов, сократив свою долю с 38,5% до менее 18%. На спасение ABN Amro Нидерланды потратили 22 млрд евро и продали акции банка на 1,2 млрд евро. Ирландия продала 2,6 млрд евро в банке AIB, в который ранее вложила 21 млрд евро. С ноябре 2023 г. Италия сократила свою долю в Monte dei Paschi di Siena с 64% до 27%, что позволило привлечь 1,6 млрд евро. Германия продала 4,5% акций Commerzbank за 702 млн евро.