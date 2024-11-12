«Объединенные пивоварни» ищут «пути взаимовыгодного решения» с Росимуществом
Холдинг «Объединенные пивоварни» проинформирован о подаче иска Росимуществом об изъятии сообственности компании. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пивоваренного холдинга.
По его словам, сейчас компания изучает детали иска и ищет «пути взаимовыгодного решения». Предметом интереса со стороны истца является бомбоубежище, которое находится в подвальной части административного здания завода. На операционную деятельность компании этот спор не влияет, поскольку не затрагивает производственные помещения.
15 ноября Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к «Объединенным пивоварням».
Истец требует передать ему сооружения гражданской обороны, расположенные на одном из предприятий холдинга – Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон разбирательств, уточнил, что общая площадь оспариваемых объектов составляет порядка 160 кв. м.
«Объединенные пивоварни Хейнекен» работали в России с 2002 г., владели семью пивоваренными заводами и входили в тройку крупнейших российских производителей пива. Компания принадлежала нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken. В марте 2022 г. после начала спецоперации иностранный производитель объявил об уходе из России и перестал продавать продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 г. зарубежная компания продала за 1 евро российский бизнес структуре группы «Арнест», специализирующейся на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Она взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.