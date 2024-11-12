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«Объединенные пивоварни» ищут «пути взаимовыгодного решения» с Росимуществом

Ведомости

Холдинг «Объединенные пивоварни» проинформирован о подаче иска Росимуществом об изъятии сообственности компании. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пивоваренного холдинга.

По его словам, сейчас компания изучает детали иска и ищет «пути взаимовыгодного решения». Предметом интереса со стороны истца является бомбоубежище, которое находится в подвальной части административного здания завода. На операционную деятельность компании этот спор не влияет, поскольку не затрагивает производственные помещения.

15 ноября Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к «Объединенным пивоварням».

Истец требует передать ему сооружения гражданской обороны, расположенные на одном из предприятий холдинга – Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон разбирательств, уточнил, что общая площадь оспариваемых объектов составляет порядка 160 кв. м.

«Объединенные пивоварни Хейнекен» работали в России с 2002 г., владели семью пивоваренными заводами и входили в тройку крупнейших российских производителей пива. Компания принадлежала нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken. В марте 2022 г. после начала спецоперации иностранный производитель объявил об уходе из России и перестал продавать продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 г. зарубежная компания продала за 1 евро российский бизнес структуре группы «Арнест», специализирующейся на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Она взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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