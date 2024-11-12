«Объединенные пивоварни» ищут «пути взаимовыгодного решения» с Росимуществом

«Объединенные пивоварни Хейнекен» работали в России с 2002 г., владели семью пивоваренными заводами и входили в тройку крупнейших российских производителей пива. Компания принадлежала нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken. В марте 2022 г. после начала спецоперации иностранный производитель объявил об уходе из России и перестал продавать продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 г. зарубежная компания продала за 1 евро российский бизнес структуре группы «Арнест», специализирующейся на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Она взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.