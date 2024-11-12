Росимущество пытается изъять собственность бывшего завода Heineken в России

Росимущество пытается изъять собственность бывшего завода Heineken в РоссииВ зданиях предприятия обнаружили сооружения гражданской обороны
Арбитражный суд Иркутской области 15 ноября рассмотрит иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к холдингу «Объединенные пивоварни», которому сейчас принадлежат активы ушедшей из России Heineken. Об этом сообщается в материалах иска в картотеке арбитражных дел.
Истец требует передать ему сооружения гражданской обороны, которые расположены на одном из предприятий пивоваренного холдинга – Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон разбирательств, уточнил, что общая площадь оспариваемых объектов составляет всего около 160 кв. м. Что именно это за «сооружения», он не уточнил.
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