Telegram впервые со старта монетизации стал приносить прибыль
Telegram впервые за три года со старта монетизации стал приносить прибыль. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«Как я и предсказывал, 2024 г. оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным», – отметил Дуров.
По его словам, общая выручка мессенджера в текущем году превысила $1 млрд. Число подписчиков Telegram Premium выросло в три раза и превысило 12 млн. Доходы от рекламы также увеличились в несколько раз, уточнил предприниматель.
Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 г. Подписка позволяет скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и др. В декабре 2022 г. количество подписчиков платной подписки составило 1 млн. 6 сентября 2024 г. Дуров сообщил о 10 млн пользователей с Premium.
В марте Telegram представил функцию «Telegram для бизнеса» в рамках Premium. Среди ее возможностей в том числе приветственные сообщения для автоматической отправки новым клиентам, отправка пользователям статуса «Нет на месте», заготовка шаблонов сообщений и отправка пользователям по заданной команде, указание времени работы для всех дней недели и адреса бизнеса.