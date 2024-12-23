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Telegram впервые со старта монетизации стал приносить прибыль

Ведомости

Telegram впервые за три года со старта монетизации стал приносить прибыль. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Как я и предсказывал, 2024 г. оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным», – отметил Дуров.

По его словам, общая выручка мессенджера в текущем году превысила $1 млрд. Число подписчиков Telegram Premium выросло в три раза и превысило 12 млн. Доходы от рекламы также увеличились в несколько раз, уточнил предприниматель.

Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 г. Подписка позволяет скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и др. В декабре 2022 г. количество подписчиков платной подписки составило 1 млн. 6 сентября 2024 г. Дуров сообщил о 10 млн пользователей с Premium.

В марте Telegram представил функцию «Telegram для бизнеса» в рамках Premium. Среди ее возможностей в том числе приветственные сообщения для автоматической отправки новым клиентам, отправка пользователям статуса «Нет на месте», заготовка шаблонов сообщений и отправка пользователям по заданной команде, указание времени работы для всех дней недели и адреса бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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