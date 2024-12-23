Telegram впервые со старта монетизации стал приносить прибыль

В марте Telegram представил функцию «Telegram для бизнеса» в рамках Premium. Среди ее возможностей в том числе приветственные сообщения для автоматической отправки новым клиентам, отправка пользователям статуса «Нет на месте», заготовка шаблонов сообщений и отправка пользователям по заданной команде, указание времени работы для всех дней недели и адреса бизнеса.