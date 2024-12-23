TASR: экспорт газа из России в Чехию увеличился на 530%

С января по октябрь 2023 г. Чехия импортировала 145 600 т газа из России, а за аналогичный период этого года – уже 915 900 т, сообщил Кованда. Эксперт уточнил, что Чехия получает российский газ не через прямой контакт с российским экспортером «Газпром», а через Словакию, Венгрию и, до недавнего времени, Австрию.