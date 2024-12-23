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TASR: экспорт газа из России в Чехию увеличился на 530%

Ведомости

Поставки российского газа в Чехию выросли на 530% в годовом исчислении, сообщил главный экономист чешского Trinity Bank Лукаш Кованда, пишет словацкое агентство TASR.

«Импорт норвежского газа с января по октябрь этого года сократился почти на 40% в годовом исчислении, при этом это снижение компенсируется резко возросшими поставками из России», – сказал он.

С января по октябрь 2023 г. Чехия импортировала 145 600 т газа из России, а за аналогичный период этого года – уже 915 900 т, сообщил Кованда. Эксперт уточнил, что Чехия получает российский газ не через прямой контакт с российским экспортером «Газпром», а через Словакию, Венгрию и, до недавнего времени, Австрию.

Кованда заявил, что проблемой может стать остановка транзита через территорию Украины, но Словакия сейчас «пытается переломить эту ситуацию». «Пока неясно, удалось ли премьер-министру [Словакии] Роберту Фицо найти решение в ходе переговоров в Кремле вчера, что позволит поставлять российский газ через Украину даже в следующем году», – отметил экономист.

Фицо прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря. Стороны, в частности, обсудили международную повестку и транзит российского газа. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Фицо за визит в Россию.

Киев неоднократно заявлял, что поставки газа из России в Восточную Европу через украинскую территорию прекратятся с 1 января 2025 г. 19 декабря президент РФ в ходе прямой линии объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев говорил «Ведомостям», что для Словакии этот вопрос крайне важен, так как без его решения страна рискует замерзнуть. При этом альтернативой может стать покупка топлива в Алжире или импорт газа по «Турецкому потоку» через «Балканский поток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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