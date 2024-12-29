В России запущена первая работающая на отходах электростанция
В Подмосковье ввели в эксплуатацию первую в стране «зеленую» электростанцию – один из пяти заводов энергоутилизации отходов, который сможет обеспечивать электричеством 80 000 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростеха».
Завод в Воскресенске запустила компания госкорпорации «РТ-Инвест». Проект «практически полностью» реализовали на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, аналогичные предприятия уже действуют во многих странах, в том числе в Японии, Швейцарии и Финляндии, а в мире работают порядка 2500 установок такого типа.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Взамен экономика получит новые переработанные материалы и электроэнергию», – сказал Чемезов.
Отходы на новое предприятие, как отметили в «Ростехе», будут поступать после обязательной промышленной сортировки. Пригодное для вторичного использования сырье направляют партнерам для изготовления новой продукции, а непригодные фракции будут сжигать и превращать в электроэнергию. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать 700 000 т бытовых отходов в год, благодаря чему будет производиться 520 млн кВтч «зеленой» энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 80 000 жителей, добавили в госкорпорации.
Ввод предприятия в эксплуатацию состоялся раньше намеченных сроков – на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам первый вице-премьер Денис Мантуров докладывал президенту Владимиру Путину о готовности к запуску первого завода в начале 2025 г.