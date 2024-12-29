В России запущена первая работающая на отходах электростанция

Отходы на новое предприятие, как отметили в «Ростехе», будут поступать после обязательной промышленной сортировки. Пригодное для вторичного использования сырье направляют партнерам для изготовления новой продукции, а непригодные фракции будут сжигать и превращать в электроэнергию. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать 700 000 т бытовых отходов в год, благодаря чему будет производиться 520 млн кВтч «зеленой» энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 80 000 жителей, добавили в госкорпорации.