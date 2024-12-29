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В России запущена первая работающая на отходах электростанция

Ведомости

В Подмосковье ввели в эксплуатацию первую в стране «зеленую» электростанцию – один из пяти заводов энергоутилизации отходов, который сможет обеспечивать электричеством 80 000 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростеха».

Завод в Воскресенске запустила компания госкорпорации «РТ-Инвест». Проект «практически полностью» реализовали на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, аналогичные предприятия уже действуют во многих странах, в том числе в Японии, Швейцарии и Финляндии, а в мире работают порядка 2500 установок такого типа.

«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Взамен экономика получит новые переработанные материалы и электроэнергию», – сказал Чемезов.

Отходы на новое предприятие, как отметили в «Ростехе», будут поступать после обязательной промышленной сортировки. Пригодное для вторичного использования сырье направляют партнерам для изготовления новой продукции, а непригодные фракции будут сжигать и превращать в электроэнергию. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать 700 000 т бытовых отходов в год, благодаря чему будет производиться 520 млн кВтч «зеленой» энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 80 000 жителей, добавили в госкорпорации.

Ввод предприятия в эксплуатацию состоялся раньше намеченных сроков – на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам первый вице-премьер Денис Мантуров докладывал президенту Владимиру Путину о готовности к запуску первого завода в начале 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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