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Маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам

Ведомости

Увеличился срок выплат продавцам на маркетплейсах за проданные товары – вместо 9-15 дней процесс теперь занимает 24-27 дней. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из письма в Минпромторг Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО).

Отмечается, в частности, что увеличение срока нахождения средств на счетах Ozon вырос в связи с переходом маркетплейса на еженедельный график выплат.

Эксперты считают, что маркетплейсы таким образом пытаются подтолкнуть продавцов чаще пользоваться услугой по досрочному платному выводу средств. Юристы отмечают, что оспорить в суде решение маркетплейсов будет непросто.

Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков пояснил, что продавцы получают средства только за уже оплаченные и переданные покупателям товары. Сервис Ozon раньше выплачивал средства дважды в месяц – 25 числа текущего месяца и 15 числа следующего месяца. С 11 декабря 2024 г. продавцы стали получать выплаты еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад.

Маркетплейс объясняет такое решение возможностью быстрее получать средства для дальнейших вкладов в бизнес. Продавец может перейти на досрочные выплаты, но стоимость услуги составляет 1,19 – 3,49% от общей суммы.

Волков отметил, что продавцы маркетплейса Wildberries столкнулись с такой же проблемой – в начале 2024 г. средства можно было получить в течение пяти дней, сейчас – в течение 19. В Wildberries заявили, что сроки закреплены офертой и не менялись.

27 декабря акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Завершение редомициляции ожидается к концу 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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