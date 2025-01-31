Маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам
Увеличился срок выплат продавцам на маркетплейсах за проданные товары – вместо 9-15 дней процесс теперь занимает 24-27 дней. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из письма в Минпромторг Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО).
Отмечается, в частности, что увеличение срока нахождения средств на счетах Ozon вырос в связи с переходом маркетплейса на еженедельный график выплат.
Эксперты считают, что маркетплейсы таким образом пытаются подтолкнуть продавцов чаще пользоваться услугой по досрочному платному выводу средств. Юристы отмечают, что оспорить в суде решение маркетплейсов будет непросто.
Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков пояснил, что продавцы получают средства только за уже оплаченные и переданные покупателям товары. Сервис Ozon раньше выплачивал средства дважды в месяц – 25 числа текущего месяца и 15 числа следующего месяца. С 11 декабря 2024 г. продавцы стали получать выплаты еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад.
Маркетплейс объясняет такое решение возможностью быстрее получать средства для дальнейших вкладов в бизнес. Продавец может перейти на досрочные выплаты, но стоимость услуги составляет 1,19 – 3,49% от общей суммы.
Волков отметил, что продавцы маркетплейса Wildberries столкнулись с такой же проблемой – в начале 2024 г. средства можно было получить в течение пяти дней, сейчас – в течение 19. В Wildberries заявили, что сроки закреплены офертой и не менялись.
27 декабря акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Завершение редомициляции ожидается к концу 2025 г.