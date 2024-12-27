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Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании в России

Ведомости

27 декабря акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию, сообщается на сайте Ozon.

«Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")», – говорится в сообщении.

Завершение редомициляции ожидается к концу 2025 г. Компания будет информировать инвесторов обо всех ключевых этапах процесса. Согласно информации на сайте, процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.

Предположительно, после регистрации компании торги ее бумагами на бирже приостановятся на несколько недель. Биржа заранее предупредит об этом инвесторов.

24 декабря «Цифра брокер» ограничил шорты на депозитарные расписки Ozon. Закрытие позиций обусловлено ограничением Мосбиржи покупки активов компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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