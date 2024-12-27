Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании в России
27 декабря акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию, сообщается на сайте Ozon.
«Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")», – говорится в сообщении.
Завершение редомициляции ожидается к концу 2025 г. Компания будет информировать инвесторов обо всех ключевых этапах процесса. Согласно информации на сайте, процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.
Предположительно, после регистрации компании торги ее бумагами на бирже приостановятся на несколько недель. Биржа заранее предупредит об этом инвесторов.