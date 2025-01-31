Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Фонд бывшей компании ВТБ купил склад Ozon в Санкт-Петербурге

Логистическая недвижимость на фоне дефицита площадей остается одним из самых надежных инструментов для инвестиций
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее – «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем складского комплекса «Озон Волхонка» (108 149 кв. м), который расположен на пересечении КАД и Волхонского шоссе в Санкт-Петербурге. Это следует из отчета об оценке этого объекта, который размещен на сайте самой компании. Два консультанта, работавших с участниками сделки, уточняют, что логопарк выкуплен у группы «Адмирал». Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце января. В УК «Сбережения плюс» пообещали предоставить информацию об этой транзакции позже. В «Адмирале» на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Озон Волхонка», как следует из отчета, состоит из трех корпусов. Его единственным арендатором выступает маркетплейс Ozon. Рыночная стоимость комплекса там была оценена в 7,5 млрд руб. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков считает такую цену справедливой. Он полагает, что фонд мог заплатить за него из расчета 70 000–74 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС (получается 7,6–8 млрд руб. за весь объект). С ним согласен и руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. А вот директор департамента складской и промышленной недвижимости компании Remain Александр Федоров считает, что данный логопарк может стоить дороже – 9–10 млрд руб.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных