Фонд бывшей компании ВТБ купил склад Ozon в Санкт-Петербурге

Фонд бывшей компании ВТБ купил склад Ozon в Санкт-ПетербургеЛогистическая недвижимость на фоне дефицита площадей остается одним из самых надежных инструментов для инвестиций
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее – «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем складского комплекса «Озон Волхонка» (108 149 кв. м), который расположен на пересечении КАД и Волхонского шоссе в Санкт-Петербурге. Это следует из отчета об оценке этого объекта, который размещен на сайте самой компании. Два консультанта, работавших с участниками сделки, уточняют, что логопарк выкуплен у группы «Адмирал». Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце января. В УК «Сбережения плюс» пообещали предоставить информацию об этой транзакции позже. В «Адмирале» на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Озон Волхонка», как следует из отчета, состоит из трех корпусов. Его единственным арендатором выступает маркетплейс Ozon. Рыночная стоимость комплекса там была оценена в 7,5 млрд руб. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков считает такую цену справедливой. Он полагает, что фонд мог заплатить за него из расчета 70 000–74 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС (получается 7,6–8 млрд руб. за весь объект). С ним согласен и руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. А вот директор департамента складской и промышленной недвижимости компании Remain Александр Федоров считает, что данный логопарк может стоить дороже – 9–10 млрд руб.