Фонд бывшей компании ВТБ купил склад Ozon в Санкт-Петербурге

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее – «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем складского комплекса «Озон Волхонка» (108 149 кв. м), который расположен на пересечении КАД и Волхонского шоссе в Санкт-Петербурге. Это следует из отчета об оценке этого объекта, который размещен на сайте самой компании. Два консультанта, работавших с участниками сделки, уточняют, что логопарк выкуплен у группы «Адмирал». Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце января. В УК «Сбережения плюс» пообещали предоставить информацию об этой транзакции позже. В «Адмирале» на запрос «Ведомостей» не ответили.