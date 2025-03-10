«Балтика» и Московская пивоваренная компания заявили о подорожании продукции

По данным ЕГАИС, в ноябре–декабре 2024 г. объем отгрузок пива в России увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Производство пива в 2024 г. выросло на 10,3%, достигнув 789 млн декалитров. Согласно исследованиям «Нильсен», в 2024 г. пиво составило 82,4% от общего объема продаж алкоголя в России, из которых 95% пришлось на продукцию отечественных пивоварен. В январе 2025 г. натуральные продажи пива выросли на 7,9%, а в денежном выражении – на 27,1%.