«Балтика» и Московская пивоваренная компания заявили о подорожании продукции
Крупные производители «Балтика» и Московская пивоваренная компания (МПК) объявили о повышении отпускных цен на свою продукцию. В среднем индексация составит 10–15%, сообщает «Коммерсантъ». Ранее аналогичные шаги предприняли «Объединенные пивоварни» и AB InBev Efes. Основными причинами роста цен называют повышение акцизов и нестабильность валютного курса, так как значительная часть сырья закупается за границей.
С начала 2025 г. акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился с 26 до 30 руб. за литр. Удорожание затронуло также упаковку и транспортные расходы. Производители вынуждены закладывать эти затраты в отпускные цены. Независимый эксперт Алексей Небольсин рассказал изданию, что наибольший рост себестоимости связан с подорожанием бутылок, гофротары и импортного хмеля.
Помимо налогового давления, пивовары сталкиваются с общей макроэкономической нестабильностью. Высокая ключевая ставка ЦБ (21%), инфляция и рост расходов на оплату труда делают производство менее рентабельным. В некоторых компаниях зарплатные затраты уже достигают 40% от общей себестоимости, сообщил изданию совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.
Ситуация на рынке пива отражает общие тренды в алкогольной отрасли. В конце 2024 г. пошлины на импортное пиво из недружественных стран выросли с 10 центов до 1 евро за литр, что также привело к удорожанию зарубежной продукции до 130–140 руб. за литр. Однако если курс рубля стабилизируется, резких скачков цен на пиво в 2025 г. можно будет избежать, рассказали эксперты.
По данным ЕГАИС, в ноябре–декабре 2024 г. объем отгрузок пива в России увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Производство пива в 2024 г. выросло на 10,3%, достигнув 789 млн декалитров. Согласно исследованиям «Нильсен», в 2024 г. пиво составило 82,4% от общего объема продаж алкоголя в России, из которых 95% пришлось на продукцию отечественных пивоварен. В январе 2025 г. натуральные продажи пива выросли на 7,9%, а в денежном выражении – на 27,1%.
В конце прошлого года стало известно, что Росимущество подало иск в отношении компании «Объединенные пивоварни» об изъятии части ее собственности. По словам представителя компании, холдинг изучал детали иска и искал «пути взаимовыгодного решения». Предметом интереса со стороны истца является бомбоубежище, которое находится в подвальной части административного здания завода. На операционную деятельность компании этот спор не влияет, поскольку не затрагивает производственные помещения.
Истец требовал передать ему сооружения гражданской обороны, расположенные на одном из предприятий холдинга – Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон разбирательств, уточнил, что общая площадь оспариваемых объектов составляет порядка 160 кв. м. Арбитражный суд Иркутской области перенес на 31 марта первое заседание по делу об истребовании имущества из собственности холдинга. Третьим лицом привлечено ГУ МЧС по региону.