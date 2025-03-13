Минспорта: олимпийские федерации получили 22 млрд рублей от букмекеров

«Ведомости» в январе 2024 г. писали, что Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направляет отчисления в 123 федерации и три профессиональные лиги. Целевые выплаты федерациям зависят от объема ставок на вид спорта. Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев говорил осенью 2023 г., что лидером в 2023-м по количеству получаемых целевых отчислений является Российский футбольный союз, на втором месте – Федерация настольного тенниса России.