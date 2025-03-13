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Минспорта: олимпийские федерации получили 22 млрд рублей от букмекеров

Ведомости

Российские олимпийские федерации получили 22 млрд руб. от букмекеров в прошлом году, сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет ТАСС.

За 2024 г. Российский футбольный союз получил отчисления 5,4 млрд руб., Федерация настольного тенниса России – 2,5 млрд руб., Федерация тенниса России – 1,7 млрд руб., Федерация хоккея России – 1,5 млрд руб. Федерации по неолимпийским видам спорта получили 3,1 млрд руб.

Профессиональные федерации и лиги получили 2,3 млрд руб., федерации по паралимпийским видам спорта – 900 млн руб.

В 2017 г. в России приняли закон о целевых отчислениях букмекерских компаний, позволяющий финансировать российские спортивные федерации. С 2024 г. размер ежегодных целевых отчислений вырос с 1,5% до 2% выручки от всех заключенных пари.

«Ведомости» в январе 2024 г. писали, что Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направляет отчисления в 123 федерации и три профессиональные лиги. Целевые выплаты федерациям зависят от объема ставок на вид спорта. Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев говорил осенью 2023 г., что лидером в 2023-м по количеству получаемых целевых отчислений является Российский футбольный союз, на втором месте – Федерация настольного тенниса России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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