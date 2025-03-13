Минспорта: олимпийские федерации получили 22 млрд рублей от букмекеров
Российские олимпийские федерации получили 22 млрд руб. от букмекеров в прошлом году, сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет ТАСС.
За 2024 г. Российский футбольный союз получил отчисления 5,4 млрд руб., Федерация настольного тенниса России – 2,5 млрд руб., Федерация тенниса России – 1,7 млрд руб., Федерация хоккея России – 1,5 млрд руб. Федерации по неолимпийским видам спорта получили 3,1 млрд руб.
Профессиональные федерации и лиги получили 2,3 млрд руб., федерации по паралимпийским видам спорта – 900 млн руб.
В 2017 г. в России приняли закон о целевых отчислениях букмекерских компаний, позволяющий финансировать российские спортивные федерации. С 2024 г. размер ежегодных целевых отчислений вырос с 1,5% до 2% выручки от всех заключенных пари.
«Ведомости» в январе 2024 г. писали, что Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направляет отчисления в 123 федерации и три профессиональные лиги. Целевые выплаты федерациям зависят от объема ставок на вид спорта. Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев говорил осенью 2023 г., что лидером в 2023-м по количеству получаемых целевых отчислений является Российский футбольный союз, на втором месте – Федерация настольного тенниса России.