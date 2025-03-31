Словакия ожидает увеличения поставок «Газпрома» по «Турецкому потоку»

С начала 2025 г. российский газ поступает в Европу через Турцию по газопроводу «Турецкий поток». Поставки газа в Европу увеличились на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и достигли 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу снизился на 0,4% по сравнению с январем, при этом поставки возросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м.