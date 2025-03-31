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Словакия ожидает увеличения поставок «Газпрома» по «Турецкому потоку»

Ведомости

С апреля компания «Газпром» увеличит поставки газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Reuters со ссылкой на слова генерального директора словацкого импортера SPP Войтеха Ференца.

В начале февраля «Газпром» возобновил поставки газа в Словакию, используя объемы, от которых отказалась Венгрия, говорится в сообщении.

С начала 2025 г. российский газ поступает в Европу через Турцию по газопроводу «Турецкий поток». Поставки газа в Европу увеличились на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и достигли 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу снизился на 0,4% по сравнению с январем, при этом поставки возросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м.

В декабре 2024 г. США предоставили Словакии, Венгрии и Турции исключение из санкций против Газпромбанка. В марте стало известно, что исключение продлили для этих стран до мая. Для покупки российского газа сейчас производят оплату в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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