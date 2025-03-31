Стоимость нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с февраля
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с конца февраля. Это следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
Июньские фьючерсы на Brent на бирже в Лондоне подорожали на 3,1%, достигнув $75,02 за баррель к 19:51 мск. В последний раз нефть торговалась выше этой отметки более месяца назад – 21 февраля.
Рост котировок, вероятно, связан с опасениями возможного сокращения поставок сырья. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые ограничения для покупателей российской нефти, если не будет достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Восточной Европе. В телефонном разговоре с журналисткой NBC News он подчеркнул, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца стороны украинского конфликта не договорятся о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта сказал, что Россия и США продолжают выстраивать отношения, несмотря на последнее заявление главы Белого дома о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть. По словам представителя Кремля, при необходимости разговор двух президентов может быть оперативно организован.