Стоимость нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с февраля

Рост котировок, вероятно, связан с опасениями возможного сокращения поставок сырья. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые ограничения для покупателей российской нефти, если не будет достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Восточной Европе. В телефонном разговоре с журналисткой NBC News он подчеркнул, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца стороны украинского конфликта не договорятся о прекращении огня.