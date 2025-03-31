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Стоимость нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с февраля

Ведомости

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с конца февраля. Это следует из данных межконтинентальной биржи ICE.

Июньские фьючерсы на Brent на бирже в Лондоне подорожали на 3,1%, достигнув $75,02 за баррель к 19:51 мск. В последний раз нефть торговалась выше этой отметки более месяца назад – 21 февраля.

Рост котировок, вероятно, связан с опасениями возможного сокращения поставок сырья. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые ограничения для покупателей российской нефти, если не будет достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Восточной Европе. В телефонном разговоре с журналисткой NBC News он подчеркнул, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца стороны украинского конфликта не договорятся о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта сказал, что Россия и США продолжают выстраивать отношения, несмотря на последнее заявление главы Белого дома о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть. По словам представителя Кремля, при необходимости разговор двух президентов может быть оперативно организован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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