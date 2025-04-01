Возможность проведения IPO алкосети «Винлаб» рассмотрит СД «Новабев»
Совет директоров (СД) компании «Новабев» 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб»), следует из сообщения на сервере раскрытия информации.
На фоне новости акции «Новабев» продемонстрировали рост: в моменте котировки поднимались на 8,57%, достигнув 583 руб. за бумагу. К 10:30 мск рост скорректировался до 6,7%, а цена снизилась до 573 руб.
15 марта стало известно, что сеть Winelab обеспечила 46,1% валовой выручки Novabev Group в 2023 г. Продажи в сети выросли на 35%, достигнув 67,9 млрд руб., тогда как общий объем валовой выручки группы составил 149 млрд руб.
В последние несколько лет сеть магазинов активно развивалась – она выросла на 23% до 1657 точек только в 2023 г. Свою роль сыграло и то, что алкомаркеты продемонстрировали более высокую рентабельность по сравнению с крупными продуктовыми российскими сетями.