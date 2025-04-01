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Возможность проведения IPO алкосети «Винлаб» рассмотрит СД «Новабев»

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Совет директоров (СД) компании «Новабев» 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб»), следует из сообщения на сервере раскрытия информации.

Также в повестке заседания – утверждение стратегии развития Novabev Group на 2025–2028 гг.

На фоне новости акции «Новабев» продемонстрировали рост: в моменте котировки поднимались на 8,57%, достигнув 583 руб. за бумагу. К 10:30 мск рост скорректировался до 6,7%, а цена снизилась до 573 руб.

15 марта стало известно, что сеть Winelab обеспечила 46,1% валовой выручки Novabev Group в 2023 г. Продажи в сети выросли на 35%, достигнув 67,9 млрд руб., тогда как общий объем валовой выручки группы составил 149 млрд руб.

В последние несколько лет сеть магазинов активно развивалась – она выросла на 23% до 1657 точек только в 2023 г. Свою роль сыграло и то, что алкомаркеты продемонстрировали более высокую рентабельность по сравнению с крупными продуктовыми российскими сетями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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