Возможность проведения IPO алкосети «Винлаб» рассмотрит СД «Новабев»

В последние несколько лет сеть магазинов активно развивалась – она выросла на 23% до 1657 точек только в 2023 г. Свою роль сыграло и то, что алкомаркеты продемонстрировали более высокую рентабельность по сравнению с крупными продуктовыми российскими сетями.