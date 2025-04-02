El Al возобновит перелеты из Тель-Авива в Москву с 1 мая
Авиакомпания El Al снова начнет выполнять регулярные перелеты между Тель-Авивом и Москвой с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.
Рейсы будут осуществляться ежедневно из аэропорта «Домодедово». С понедельника по среду запланирован один вылет в день, а по четвергам и воскресеньям – по два. Полеты будут выполняться на Boeing 737-900, время в пути составит около пяти часов.
El Al приостановила полеты по данному маршруту 30 декабря. Решение было принято после катастрофы самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL, разбившегося при посадке 25 декабря вблизи Актау (Казахстан). Лайнер следовал рейсом Баку – Грозный, на его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с земли. Правда, он пояснял, что самолет, вероятно, был сбит случайно. Алиев отмечал, что здесь не может быть и речи о совершении умышленного террористического акта.