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El Al возобновит перелеты из Тель-Авива в Москву с 1 мая

Ведомости

Авиакомпания El Al снова начнет выполнять регулярные перелеты между Тель-Авивом и Москвой с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.

Рейсы будут осуществляться ежедневно из аэропорта «Домодедово». С понедельника по среду запланирован один вылет в день, а по четвергам и воскресеньям – по два. Полеты будут выполняться на Boeing 737-900, время в пути составит около пяти часов.

El Al приостановила полеты по данному маршруту 30 декабря. Решение было принято после катастрофы самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL, разбившегося при посадке 25 декабря вблизи Актау (Казахстан). Лайнер следовал рейсом Баку – Грозный, на его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с земли. Правда, он пояснял, что самолет, вероятно, был сбит случайно. Алиев отмечал, что здесь не может быть и речи о совершении умышленного террористического акта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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