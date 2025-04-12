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МИД: Москва готова нарастить поставки нефти в КНР при остановке импорта из США

Ведомости

Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько ему потребуется, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Так он ответил на вопрос ТАСС, намерен ли Пекин закупать больше российской нефти в случае сокращения американских поставок в Китай почти до нуля.

Российская сторона, указал он, готова «предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», а Пекин, по его мнению, в этом вопросе будет действовать прежде всего из своих национальных интересов.

«Если они потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает, но это выбор наших китайских друзей», – сказал Руденко.

Поставки нефти из США в Китай в ближайшее время могут сократиться почти до нуля на фоне резкого обострения торгового конфликта между странами, писало Bloomberg со ссылкой на аналитику. После устойчивого роста американских поставок нефти в Китай в 2025 г. они сократились на фоне повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, отмечало агентство. Ситуацию усугубили ответные меры Пекина, который увеличил тарифы на американский импорт до 84%, США повысили пошлины на китайские товары до 125%, а после – до 145%. «Поскольку Китай ввел 84%-ные пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти в два раза – на $51 за баррель по сравнению с $61 за баррель WTI», – заявил руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa Иван Мэтьюз.

ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщал, что Пекин в январе – феврале сократил объем импорта российской нефти на 12,6% в годовом исчислении, но Москва все еще занимает первое место среди поставщиков нефти Китаю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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