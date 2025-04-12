МИД: Москва готова нарастить поставки нефти в КНР при остановке импорта из США
Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько ему потребуется, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Так он ответил на вопрос ТАСС, намерен ли Пекин закупать больше российской нефти в случае сокращения американских поставок в Китай почти до нуля.
Российская сторона, указал он, готова «предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», а Пекин, по его мнению, в этом вопросе будет действовать прежде всего из своих национальных интересов.
«Если они потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает, но это выбор наших китайских друзей», – сказал Руденко.
Поставки нефти из США в Китай в ближайшее время могут сократиться почти до нуля на фоне резкого обострения торгового конфликта между странами, писало Bloomberg со ссылкой на аналитику. После устойчивого роста американских поставок нефти в Китай в 2025 г. они сократились на фоне повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, отмечало агентство. Ситуацию усугубили ответные меры Пекина, который увеличил тарифы на американский импорт до 84%, США повысили пошлины на китайские товары до 125%, а после – до 145%. «Поскольку Китай ввел 84%-ные пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти в два раза – на $51 за баррель по сравнению с $61 за баррель WTI», – заявил руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa Иван Мэтьюз.
ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщал, что Пекин в январе – феврале сократил объем импорта российской нефти на 12,6% в годовом исчислении, но Москва все еще занимает первое место среди поставщиков нефти Китаю.