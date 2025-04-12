МИД: Москва готова нарастить поставки нефти в КНР при остановке импорта из США

Поставки нефти из США в Китай в ближайшее время могут сократиться почти до нуля на фоне резкого обострения торгового конфликта между странами, писало Bloomberg со ссылкой на аналитику. После устойчивого роста американских поставок нефти в Китай в 2025 г. они сократились на фоне повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, отмечало агентство. Ситуацию усугубили ответные меры Пекина, который увеличил тарифы на американский импорт до 84%, США повысили пошлины на китайские товары до 125%, а после – до 145%. «Поскольку Китай ввел 84%-ные пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти в два раза – на $51 за баррель по сравнению с $61 за баррель WTI», – заявил руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa Иван Мэтьюз.