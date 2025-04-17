IKEA зарегистрировала товарный знак в России

В ноябре 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК писал, что шведская Ingka Group (материнская компания IKEA) продала свои последние активы в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Издание отмечало, что покупатель действовал в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka Group складской комплекс в подмосковном Есипово.