IKEA зарегистрировала товарный знак в России
Шведская IKEA зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента.
Заявка была подана IKEA Systems B.V. (Нидерланды) в июле 2023 г., датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 г.
В феврале 2024 г. стало известно, что сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА.
В ноябре 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК писал, что шведская Ingka Group (материнская компания IKEA) продала свои последние активы в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Издание отмечало, что покупатель действовал в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka Group складской комплекс в подмосковном Есипово.