Webbankir: россияне больше всего ждут возвращения бренда IKEA

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Он уточнил, что Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей.