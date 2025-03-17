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Webbankir: россияне больше всего ждут возвращения бренда IKEA

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Россияне из ушедших после 2022 г. зарубежных брендов более всего ждут возвращения IKEA. Об этом сообщает онлайн-платформа Webbankir, передает ТАСС.

Всего возвращение зарубежных брендов поддерживает 46,2% россиян, против – 27,2%, следует из отчета. Не интересует вопрос возврата брендов 26,7% опрошенных.

При этом из 46,2% респондентов 16,1% считают, что без брендов жизнь стала хуже, а 30,1% заявили, что возвращение брендов не принципиально, но желательно.

Наибольшее число голосов респондентов отдано бренду IKEA. Их количество составляет 42,3%, следом идет Samsung – 39,8%, Adidas – 30,8%, Apple – 29,2%, Nike – 27,8%.

13 марта  президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Он уточнил, что Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей.

21 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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