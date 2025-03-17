Webbankir: россияне больше всего ждут возвращения бренда IKEA
Россияне из ушедших после 2022 г. зарубежных брендов более всего ждут возвращения IKEA. Об этом сообщает онлайн-платформа Webbankir, передает ТАСС.
Всего возвращение зарубежных брендов поддерживает 46,2% россиян, против – 27,2%, следует из отчета. Не интересует вопрос возврата брендов 26,7% опрошенных.
При этом из 46,2% респондентов 16,1% считают, что без брендов жизнь стала хуже, а 30,1% заявили, что возвращение брендов не принципиально, но желательно.
Наибольшее число голосов респондентов отдано бренду IKEA. Их количество составляет 42,3%, следом идет Samsung – 39,8%, Adidas – 30,8%, Apple – 29,2%, Nike – 27,8%.
13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Он уточнил, что Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей.
21 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ.