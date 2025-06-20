ВЭБ и ПСБ профинансируют серийный выпуск электромобиля «Атом»

В 2023 и 2024 гг. Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ) предоставил АО «КАМА» два льготных займа по программе «Автокомпоненты». Речь о финансировании на сумму порядка 10 млрд руб. Эти средства были направлены на покупку штамповой оснастки для выпуска деталей кузова, а также ряда других элементов экстерьера и интерьера.