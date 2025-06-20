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ВЭБ и ПСБ профинансируют серийный выпуск электромобиля «Атом»

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ВЭБ.РФ, ПСБ и АО «КАМА» заключили договор синдицированного кредитования на 24 млрд руб. для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство. Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2025.

Проект реализуется с применением механизма «Фабрика проектного финансирования», курируемого Минэкономразвития. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что проект был признан кабмином приоритетным и включен в эту программу. Поэтому есть возможность предоставления проекту госсубсидии на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал достижение технологического лидерства приоритетной задачей, поставленной президентом.

«Производство электромобилей напрямую соотносится с национальной климатической политикой по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку это экологичный транспорт», – сказал глава Минэка.

В 2023 и 2024 гг. Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ) предоставил АО «КАМА» два льготных займа по программе «Автокомпоненты». Речь о финансировании на сумму порядка 10 млрд руб. Эти средства были направлены на покупку штамповой оснастки для выпуска деталей кузова, а также ряда других элементов экстерьера и интерьера.

«Атом» заявлен как первый российский серийный электрокар, полностью разработанный в стране. Производители утверждают, запас хода модели составит до 500 км. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Электромобиль оснащен кибербезопасной операционной системой Атом ОС, цифровым маркетплейсом и уникальным идентификатором Атом ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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