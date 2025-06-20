ВЭБ и ПСБ профинансируют серийный выпуск электромобиля «Атом»
Проект реализуется с применением механизма «Фабрика проектного финансирования», курируемого Минэкономразвития. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что проект был признан кабмином приоритетным и включен в эту программу. Поэтому есть возможность предоставления проекту госсубсидии на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования.
Министр экономического развития Максим Решетников назвал достижение технологического лидерства приоритетной задачей, поставленной президентом.
«Производство электромобилей напрямую соотносится с национальной климатической политикой по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку это экологичный транспорт», – сказал глава Минэка.
В 2023 и 2024 гг. Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ) предоставил АО «КАМА» два льготных займа по программе «Автокомпоненты». Речь о финансировании на сумму порядка 10 млрд руб. Эти средства были направлены на покупку штамповой оснастки для выпуска деталей кузова, а также ряда других элементов экстерьера и интерьера.
«Атом» заявлен как первый российский серийный электрокар, полностью разработанный в стране. Производители утверждают, запас хода модели составит до 500 км. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Электромобиль оснащен кибербезопасной операционной системой Атом ОС, цифровым маркетплейсом и уникальным идентификатором Атом ID.