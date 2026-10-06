Экспорт консервированных грибов из России вырос на четверть
За январь – август Россия экспортировала более 500 т консервированных грибов на сумму $1,3 млн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» в Telegram.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и 18% – в стоимостном. В топ стран-импортеров входят Белоруссия – около $700 000, Казахстан – $240 000, Абхазия – $80 000.
Максимальный объем экспорта консервированных грибов зафиксирован в 2021 г. Тогда Россия вывезла на зарубежные рынки 1700 т на сумму $3 млн.
1 октября «Ведомости» со ссылкой на данные турецкого института статистики Turkstat писали, что поставки товаров в Турцию из России, третьего для страны по объемам внешнеторгового партнера, в августе в долларовом выражении резко сократились – примерно на 41% к предыдущему месяцу: с $3,23 млрд в июле до $1,93 млрд в августе – месячного минимума с 2022 г.
Тенденция отражает ухудшение обстановки с судоходством в Черном море в связи с усилением взаимных ударов российских и украинских войск по судам и портовой инфраструктуре. Москва указывает, что бьет лишь по связанному с военным снабжением морскому транспорту и инфраструктуре. В Северном Причерноморье в мирное время судоходство связано в основном с транспортировкой агропродуктов, металлов и энергосырья.