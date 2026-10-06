Экспорт консервированных грибов из России вырос на четверть

Тенденция отражает ухудшение обстановки с судоходством в Черном море в связи с усилением взаимных ударов российских и украинских войск по судам и портовой инфраструктуре. Москва указывает, что бьет лишь по связанному с военным снабжением морскому транспорту и инфраструктуре. В Северном Причерноморье в мирное время судоходство связано в основном с транспортировкой агропродуктов, металлов и энергосырья.