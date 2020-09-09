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В чем польза и вред от найма родственников на работу

Прием на работу родни начальства и сотрудников — очень распространенная практика в российских компаниях
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

У Владимира Волошина, управляющего партнера компании Newman Sport, в прошлом, когда он трудился в большой корпорации, был опыт приема на работу родственников одного из учредителей, но вспоминать он об этом не любит. Родственники учредителя постоянно опаздывали и срывали сроки выполнения проектов, возмущенная команда жаловалась на них наемному гендиректору, но тот лишь разводил руками и говорил, что не может их уволить.

Наем сотрудников из числа родственников руководителей – обычное дело для российских работодателей. 69,3% сотрудников доводилось работать с родней начальства, а 14% договаривались с начальством о трудоустройстве членов своих семей, показал опрос 1850 сотрудников и руководителей малых и средних российских предприятий, проведенный разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Многие сами знают, что их родственники не подарок для предприятия. Каждый пятый респондент (20,4%) отметил, что ни при каких обстоятельствах не рекомендовал бы близкого человека начальству.

«Ведомости» решили выяснить, на какие должности берут родственников и насколько хорошо те справляются с должностными обязанностями. По просьбе «Ведомостей» компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 9457 работающих россиян – пользователей интернета.

На общих основаниях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных