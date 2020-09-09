В чем польза и вред от найма родственников на работу

У Владимира Волошина, управляющего партнера компании Newman Sport, в прошлом, когда он трудился в большой корпорации, был опыт приема на работу родственников одного из учредителей, но вспоминать он об этом не любит. Родственники учредителя постоянно опаздывали и срывали сроки выполнения проектов, возмущенная команда жаловалась на них наемному гендиректору, но тот лишь разводил руками и говорил, что не может их уволить.