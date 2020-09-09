В чем польза и вред от найма родственников на работу

В чем польза и вред от найма родственников на работуПрием на работу родни начальства и сотрудников — очень распространенная практика в российских компаниях
У Владимира Волошина, управляющего партнера компании Newman Sport, в прошлом, когда он трудился в большой корпорации, был опыт приема на работу родственников одного из учредителей, но вспоминать он об этом не любит. Родственники учредителя постоянно опаздывали и срывали сроки выполнения проектов, возмущенная команда жаловалась на них наемному гендиректору, но тот лишь разводил руками и говорил, что не может их уволить.
Наем сотрудников из числа родственников руководителей – обычное дело для российских работодателей. 69,3% сотрудников доводилось работать с родней начальства, а 14% договаривались с начальством о трудоустройстве членов своих семей, показал опрос 1850 сотрудников и руководителей малых и средних российских предприятий, проведенный разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Многие сами знают, что их родственники не подарок для предприятия. Каждый пятый респондент (20,4%) отметил, что ни при каких обстоятельствах не рекомендовал бы близкого человека начальству.
«Ведомости» решили выяснить, на какие должности берут родственников и насколько хорошо те справляются с должностными обязанностями. По просьбе «Ведомостей» компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 9457 работающих россиян – пользователей интернета.