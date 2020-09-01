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Какой нетворкинг выбирают богатые и бедные

Люди с высоким и низким социально-экономическим статусом развивают сеть контактов по-разному
Таня Менон Ли Томпсон Эдвард Смит
Варвара Гранкова

В результате эпидемии COVID-19 мы все попали в один и тот же шторм, но по-разному держимся на плаву. Кто-то работает в сфере услуг, был вынужден отправиться в неоплачиваемый отпуск и борется за экономическое выживание. А у кого-то в пандемию жизнь изменилась незначительно. Но всех нас объединяет потребность в общении с другими людьми. Правительство, работодатели и окружающие нас люди могут обеспечить некоторую поддержку, но не гарантируют полной социальной защиты. В неспокойные времена мы можем полностью лишиться ориентиров, например после потери работы. Во время кризиса эти пробелы заполняют наши личные связи – друзья, родственники, коллеги и знакомые, защищая нас от финансового и эмоционального упадка.

Исследование, проведенное нами до начала пандемии, было посвящено изучению того, как люди с высоким или низким социально-экономическим статусом активизируют свои связи, столкнувшись с угрозой потери работы (по сравнению с ситуациями большей стабильности на рынке труда). Если говорить более конкретно, мы изучили, как в результате ситуации угрозы люди, находящиеся в различной экономической ситуации, восстанавливали в памяти сеть друзей, родственников и знакомых. Опираясь на полученные данные, мы хотим рассмотреть уникальную проблему, с которой столкнулись во время нынешнего кризиса: как получить поддержку и укрепить социальные связи в условиях социального дистанцирования.

Расширять или просеивать

Давайте рассмотрим две реакции на потерю работы во время пандемии COVID-19. Брианна Дэвис недавно окончила Университет штата Аризона и занималась созданием контента в компании, специализирующейся на маркетинге в области технологий, Student Beans. Брианну неожиданно уволили, но она тут же сообщила об этом на своей странице в LinkedIn и получила эмоциональную поддержку и несколько контактов в своей отрасли. Мы называем такую реакцию расширением сети за пределы ближайшего окружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных