Какой нетворкинг выбирают богатые и бедные

В результате эпидемии COVID-19 мы все попали в один и тот же шторм, но по-разному держимся на плаву. Кто-то работает в сфере услуг, был вынужден отправиться в неоплачиваемый отпуск и борется за экономическое выживание. А у кого-то в пандемию жизнь изменилась незначительно. Но всех нас объединяет потребность в общении с другими людьми. Правительство, работодатели и окружающие нас люди могут обеспечить некоторую поддержку, но не гарантируют полной социальной защиты. В неспокойные времена мы можем полностью лишиться ориентиров, например после потери работы. Во время кризиса эти пробелы заполняют наши личные связи – друзья, родственники, коллеги и знакомые, защищая нас от финансового и эмоционального упадка.