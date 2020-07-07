Как правильно искать работу в пандемию через знакомых

Создайте список контактов. В первые 20 лет работы консультантом по поиску руководителей я старался каждый день помогать хотя бы одному человеку, который оказался без работы или хочет ее сменить. Я встретился примерно с 4000 соискателей, причем со многими из них – в Аргентине, экономика которой в 2001 г. пережила дефолт и ее годовой ВВП упал на 30%. Вот что я советовал в те страшные дни: «Составьте список из 100 человек, с которыми у вас слабые связи, никак с ними не контактируя».