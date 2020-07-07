Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Карьера Эксклюзивно по подписке

Как правильно искать работу в пандемию через знакомых

Пять советов опытного рекрутера
Клаудио Фернандес-Араос
Варвара Гранкова для Ведомостейв

Кризис, вызванный коронавирусом, привел к росту безработицы во всем мире. Десятки миллионов людей нуждаются сегодня в трудоустройстве.

В начале 1970-х гг. американский социолог Марк Грановеттер исследовал, как люди находят работу. Изучая соискателей, относящихся к высококвалифицированным, техническим и управленческим кадрам, Грановеттер обнаружил, что большую часть хороших рабочих мест люди находят через знакомых, рассказавших о вакансии или порекомендовавших их внутри организации-работодателя.

Однако важно понимать, какие из ваших личных контактов самые полезные. Грановеттер обнаружил, что более велика вероятность найти работу через знакомых, с которыми вы не контактируете близко и работаете в разных сферах. Он обозначил это явление выражением «сила слабых связей». Другие исследователи подтвердили, что разветвленная сеть личных контактов – лучший инструмент для поиска новой работы. Вы могли познакомиться с этими людьми в своем квартале, вузе или даже в отпуске, где пересеклись один раз. Проработка этих связей – единственная стратегия трудоустройства, которая позволит вам получить отличную должность в сложные времена.

Создайте список контактов. В первые 20 лет работы консультантом по поиску руководителей я старался каждый день помогать хотя бы одному человеку, который оказался без работы или хочет ее сменить. Я встретился примерно с 4000 соискателей, причем со многими из них – в Аргентине, экономика которой в 2001 г. пережила дефолт и ее годовой ВВП упал на 30%. Вот что я советовал в те страшные дни: «Составьте список из 100 человек, с которыми у вас слабые связи, никак с ними не контактируя».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных