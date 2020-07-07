Как правильно искать работу в пандемию через знакомых

Как правильно искать работу в пандемию через знакомыхПять советов опытного рекрутера
Кризис, вызванный коронавирусом, привел к росту безработицы во всем мире. Десятки миллионов людей нуждаются сегодня в трудоустройстве.
В начале 1970-х гг. американский социолог Марк Грановеттер исследовал, как люди находят работу. Изучая соискателей, относящихся к высококвалифицированным, техническим и управленческим кадрам, Грановеттер обнаружил, что большую часть хороших рабочих мест люди находят через знакомых, рассказавших о вакансии или порекомендовавших их внутри организации-работодателя.
Однако важно понимать, какие из ваших личных контактов самые полезные. Грановеттер обнаружил, что более велика вероятность найти работу через знакомых, с которыми вы не контактируете близко и работаете в разных сферах. Он обозначил это явление выражением «сила слабых связей». Другие исследователи подтвердили, что разветвленная сеть личных контактов – лучший инструмент для поиска новой работы. Вы могли познакомиться с этими людьми в своем квартале, вузе или даже в отпуске, где пересеклись один раз. Проработка этих связей – единственная стратегия трудоустройства, которая позволит вам получить отличную должность в сложные времена.
Создайте список контактов. В первые 20 лет работы консультантом по поиску руководителей я старался каждый день помогать хотя бы одному человеку, который оказался без работы или хочет ее сменить. Я встретился примерно с 4000 соискателей, причем со многими из них – в Аргентине, экономика которой в 2001 г. пережила дефолт и ее годовой ВВП упал на 30%. Вот что я советовал в те страшные дни: «Составьте список из 100 человек, с которыми у вас слабые связи, никак с ними не контактируя».