Волков и Коровин вышли из правления «Ингосстраха»
Михаил Волков и Вадим Коровин покинули состав правления СПАО «Ингосстрах», сообщает пресс-служба компании. Совет директоров единогласно проголосовал за прекращение их полномочий.
Михаил Волков окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальностям «Информационные системы в экономике» и «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий». Получил степень Executive MBA в Чикагской школе бизнеса. Начал карьеру аудитором в Coopers & Lybrand (PwC). Спустя десять лет стал исполнительным вице-президентом страховой компании «НАСТА-центр». Позднее занимал руководящие должности в «Базовом элементе». Пришел в «Ингосстрах» в октябре 2013 г. на пост первого заместителя генерального директора. Через год стал гендиректором и председателем правления. В ноябре этого года занял новую в компании должность президента.
Вадим Коровин учился в Ташкентском государственном техническом университете. Затем стал магистром управления бизнесом (MBA) Университета Васэда в Токио. После получения степени работал старшим консультантом в подразделении Deloitte по странам СНГ, а спустя два года перешел на аналогичную должность в компанию BearingPoint. Карьеру в «Ингосстрахе» начал в 2009 г. с поста руководителя управления внутреннего аудита. С ноября 2017 г. был директором департамента по работе с персоналом компании.