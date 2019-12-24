Волков и Коровин вышли из правления «Ингосстраха»

Михаил Волков окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальностям «Информационные системы в экономике» и «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий». Получил степень Executive MBA в Чикагской школе бизнеса. Начал карьеру аудитором в Coopers & Lybrand (PwC). Спустя десять лет стал исполнительным вице-президентом страховой компании «НАСТА-центр». Позднее занимал руководящие должности в «Базовом элементе». Пришел в «Ингосстрах» в октябре 2013 г. на пост первого заместителя генерального директора. Через год стал гендиректором и председателем правления. В ноябре этого года занял новую в компании должность президента.