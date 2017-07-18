Правила
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Компромиссная реформа

Реформа закупок государства и госкомпаний сдвинулась с мертвой точки

Серьезно ужесточены правила будут только для государства

Реформа закупок приблизилась к реализации – Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Минэкономразвития согласовали поправки в законы о госзакупках и закупках госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с последней версией законопроектов (подлинность ключевых положений документов подтвердили участник обсуждения в Госдуме и представитель ФАС). Представитель Минэкономразвития подтвердил их подготовку.

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