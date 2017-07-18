Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Компромиссная реформа
Реформа закупок государства и госкомпаний сдвинулась с мертвой точки
Серьезно ужесточены правила будут только для государства
- Ольга Адамчук
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Полностью перевести в электронную форму закупки госкомпаний не удалось, следует из текста поправок
Андрей Гордеев / Ведомости
Реформа закупок приблизилась к реализации – Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Минэкономразвития согласовали поправки в законы о госзакупках и закупках госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с последней версией законопроектов (подлинность ключевых положений документов подтвердили участник обсуждения в Госдуме и представитель ФАС). Представитель Минэкономразвития подтвердил их подготовку.
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