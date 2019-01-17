Минэкономразвития отобрало 150 идей, как улучшить условия ведения бизнеса

Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: 150 идей для бизнеса

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Министр экономического развития Максим Орешкин собрал больше 150 идей для улучшения условий ведения бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с финальной версией плана улучшения условий ведения бизнеса, подготовленного Минэкономразвития (проект «Трансформация делового климата», подлинность подтвердил федеральный чиновник). В четверг он был одобрен правительством.

Мера будет считаться выполненной после того, как бизнес подтвердит эффект от нее, заверил премьер Дмитрий Медведев (его слова приводит «Интерфакс»): план будет обновляться минимум два раза в год и должен быть полностью выполнен к 2024 г.

Всего в плане 12 направлений и 150 мер – от упрощения доступа к сетям до завершения реформы контроля и надзора. В него вошли предложения компаний, чиновников и регионов, которые обсуждались в экспертных группах. В Минэкономразвития поступило более 700 инициатив, из которых 140 вошли в план, цитирует министерство министра экономического развития Максима Орешкина.