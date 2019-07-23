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Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны, в том числе из популярных офшоров Донат Сорокин / ТАСС

Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. На этот раз Минэкономразвития хочет разрешить переезжать компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval). Законопроект опубликован в понедельник.

САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Переехавшие компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и налог с дивидендов от «дочек». Если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это компания, и 13% – если человек.