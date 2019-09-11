Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Южный дорожный круг

Государство разбирается с дорожным кризисом на юге России

«Автодор» заказал проект развития дорожной сети во всем регионе

Госкомпания «Автодор» проводит конкурс на проработку проекта развития сети дорог Южного федерального округа, итоги будут подведены 18 сентября, говорится в опубликованной конкурсной документации. Начальная максимальная цена контракта – 349 млн руб. По его результатам будет понятно, какие дороги нужно строить в первую очередь, следует из документов.

Пробки возникают почти на всех трассах юга: например, с потоками автомобилей не справляются дальние подходы к Крымскому мосту (в районе Славянска-на-Кубани), заторы возникают в районе Джубги, г. Горячий Ключ и т. д.

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