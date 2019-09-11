Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Южный дорожный круг
Государство разбирается с дорожным кризисом на юге России
«Автодор» заказал проект развития дорожной сети во всем регионе
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«Автодор» хочет избавить юг России от пробок
Серегй Портер / Ведомости
Госкомпания «Автодор» проводит конкурс на проработку проекта развития сети дорог Южного федерального округа, итоги будут подведены 18 сентября, говорится в опубликованной конкурсной документации. Начальная максимальная цена контракта – 349 млн руб. По его результатам будет понятно, какие дороги нужно строить в первую очередь, следует из документов.
Пробки возникают почти на всех трассах юга: например, с потоками автомобилей не справляются дальние подходы к Крымскому мосту (в районе Славянска-на-Кубани), заторы возникают в районе Джубги, г. Горячий Ключ и т. д.
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