В России может появиться IT-система прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Но где взять необходимые 4 млрд рублей, пока не решили

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Прогнозировать бедствия чиновники собираются с помощью новой IT-системы Марк Редькин / РИА Новости

Создание информационной системы, которая позволит анализировать, прогнозировать и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждалось в сентябре на заседании одной из рабочих групп по национальной программе «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомые с материалами обоих мероприятий, предварительная стоимость проекта – 4,1 млрд руб. Включение проекта в программу «Цифровая экономика» рассматривается, подтвердил представитель Минкомсвязи, оценку стоимости системы он не комментирует.

Инициатором создания IT-сис­те­мы выступило МЧС, подрядчиком может стать бюджетное учреждение при МЧС – Информационно-аналитический центр, говорит человек, знакомый с документами совещаний. Представитель МЧС от комментариев отказался.