В России может появиться IT-система прогнозирования чрезвычайных ситуаций
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Создание информационной системы, которая позволит анализировать, прогнозировать и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждалось в сентябре на заседании одной из рабочих групп по национальной программе «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомые с материалами обоих мероприятий, предварительная стоимость проекта – 4,1 млрд руб. Включение проекта в программу «Цифровая экономика» рассматривается, подтвердил представитель Минкомсвязи, оценку стоимости системы он не комментирует.
Инициатором создания IT-системы выступило МЧС, подрядчиком может стать бюджетное учреждение при МЧС – Информационно-аналитический центр, говорит человек, знакомый с документами совещаний. Представитель МЧС от комментариев отказался.
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