Структура «Ростеха» начала собирать пластиковую упаковку в фандоматах
«РТ-инвест», входящий в структуру «Ростеха», запустил проект по установке фандоматов – специальных автоматов для приема тары. Фандоматы – одно из наиболее эффективных решений для раздельного сбора отходов, считает гендиректор «РТ-инвеста» Андрей Шипелов (свой комментарий он передал через представителя). Выброшенная в контейнер бутылка имеет максимум 20% шансов, чтобы попасть на переработку, через фандоматы во вторичный оборот можно вернуть до 90% пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары, отметил он.
Пилотным регионом выбрана Казань, где компания группы «РТ-инвест» работает оператором по обращению с коммунальными отходами. Всего в городе будет установлено 20 фандоматов, говорит представитель «РТ-инвеста». Первые фандоматы появятся в школах, сдавать тару власти будут стимулировать школьников с помощью призов. По расчетам компании, в школах аппарат будет заполняться за 5 дней, а за месяц 20 фандоматов соберут не менее 2,3 т пластика и 0,6 т алюминия. Аппараты подключат к региональной системе мониторинга накопления отходов, сырье оператор будет вывозить на сортировочные станции, а затем на переработку.