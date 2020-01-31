Структура «Ростеха» начала собирать пластиковую упаковку в фандоматах

Пилотным регионом выбрана Казань, где компания группы «РТ-инвест» работает оператором по обращению с коммунальными отходами. Всего в городе будет установлено 20 фандоматов, говорит представитель «РТ-инвеста». Первые фандоматы появятся в школах, сдавать тару власти будут стимулировать школьников с помощью призов. По расчетам компании, в школах аппарат будет заполняться за 5 дней, а за месяц 20 фандоматов соберут не менее 2,3 т пластика и 0,6 т алюминия. Аппараты подключат к региональной системе мониторинга накопления отходов, сырье оператор будет вывозить на сортировочные станции, а затем на переработку.