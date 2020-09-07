Углеродное самообложение

Углеродное самообложениеПока чиновники спорят о законе об углеродных выбросах, бизнес борется с парниковыми газами
Российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС, предупредили в июле аудиторы международной консалтинговой группы КПМГ. По их оценкам, при пессимистичном сценарии развития событий, т. е. при появлении так называемого углеродного сбора уже с 2022 г., суммарные потери отечественных экспортеров лишь в первый год их действия составят 3,6 млрд евро. Далее налоговая нагрузка будет ежегодно возрастать, и в 2030 г. им придется заплатить уже 8,2 млрд евро, или 50,6 млрд евро накопленным итогом.
О том, что углеродный налог нанесет серьезный удар по экспорту российских энергоносителей, заявил в конце августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Для российской экономики это тоже будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, и из-за такого трансграничного урегулирования может значительно сократиться потребление и российской нефти и угля. По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро», – заявил он.