Углеродный сбор ударит по «Газпрому»

Оценки консультантов из Boston Consulting Group (BCG) практически совпадают с выводами аудиторов международной консалтинговой группы КПМГ: российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС. Согласно данным BCG, только лишь прямые потери экспортеров из России, которые включены в европейскую схему торговли квотами на выбросы парниковых газов, составят $3–4,8 млрд в год. По оценкам КПМГ, при пессимистичном сценарии развития событий, т. е. при появлении так называемого углеродного сбора уже с 2022 г., суммарные потери отечественных экспортеров лишь в первый год их действия составят 3,6 млрд евро. Далее налоговая нагрузка будет ежегодно возрастать, и в 2030 г. им придется заплатить уже 8,2 млрд евро, или 50,6 млрд евро накопленным итогом.