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Углеродный сбор ударит по «Газпрому»

От его введения в ЕС российские экспортеры потеряют почти $5 млрд
Любовь Маврина
«Газпрому» перекроют углерод /Максим Стулов / Ведомости

Оценки консультантов из Boston Consulting Group (BCG) практически совпадают с выводами аудиторов международной консалтинговой группы КПМГ: российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС. Согласно данным BCG, только лишь прямые потери экспортеров из России, которые включены в европейскую схему торговли квотами на выбросы парниковых газов, составят $3–4,8 млрд в год. По оценкам КПМГ, при пессимистичном сценарии развития событий, т. е. при появлении так называемого углеродного сбора уже с 2022 г., суммарные потери отечественных экспортеров лишь в первый год их действия составят 3,6 млрд евро. Далее налоговая нагрузка будет ежегодно возрастать, и в 2030 г. им придется заплатить уже 8,2 млрд евро, или 50,6 млрд евро накопленным итогом.

«Европейские страны, а также Европейская комиссия уже достаточно длительное время обсуждают возможность внедрения углеродного сбора, – поясняет научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Марсель Салихов. – Если европейские сталелитейные или цементные компании обязаны платить за выбросы, а их иностранные конкуренты – нет, понятно, что европейские компании оказываются в проигрыше и заинтересованы во введении подобного сбора для конкурентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных