Новый законопроект о госзакупках защитит участников от западных санкций

Еще одно принципиальное изменение – сокращение количества способов выбора поставщика или исполнителя: вместо нынешних 11 останется только три наиболее распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. В частности, исключаются двухэтапные конкурсы, которые, по мнению экспертов Минфина, «не нашли своего распространения и практически не применяются заказчиками: в 2019 г. было размещено всего 24 извещения о проведении таких конкурсов, по итогам которых заключено лишь 11 контрактов». Одновременно законопроект вводит понятие комплексной закупки, что позволит заказчику заключать сразу несколько связанных контрактов. «Например, выбрать компанию, которая будет заниматься уборкой не только помещения, но и прилегающей территории, включая двор здания», – приводится пример в пояснительной записке.