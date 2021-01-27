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Новый законопроект о госзакупках защитит участников от западных санкций

Но при этом снизит возможности для контроля со стороны общественности
Екатерина Шохина
С принятием нового закона госзакупки станут прозрачнее /Максим Стулов / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект о внесении изменений в закон «О контрактной системе». Поправок предлагается много, так что в случае их одобрения законодателями процесс госзакупок изменится кардинально. Самая заметная новация – полная цифровизация госзакупок: документооборот на всех этапах будет осуществляться в электронном виде «по единым формам электронных документов» (сейчас электронный документооборот разрешен только на этапах планирования закупок и отбора подрядчиков). «Таким образом сокращается количество формируемых заказчиками при осуществлении закупок документов и минимизируется возникновение ошибок технического характера», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одно принципиальное изменение – сокращение количества способов выбора поставщика или исполнителя: вместо нынешних 11 останется только три наиболее распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. В частности, исключаются двухэтапные конкурсы, которые, по мнению экспертов Минфина, «не нашли своего распространения и практически не применяются заказчиками: в 2019 г. было размещено всего 24 извещения о проведении таких конкурсов, по итогам которых заключено лишь 11 контрактов». Одновременно законопроект вводит понятие комплексной закупки, что позволит заказчику заключать сразу несколько связанных контрактов. «Например, выбрать компанию, которая будет заниматься уборкой не только помещения, но и прилегающей территории, включая двор здания», – приводится пример в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных