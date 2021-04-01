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Правительство создаст инвестиционную карту России

Инвесторы узнают, в каких регионах их ждут и какие условия работы будут им предоставлены
Екатерина Шохина
«Администрация каждого региона должна определить приоритеты инвестиционного развития», – потребовал первый вице-премьер Андрей Белоусов /Максим Стулов / Ведомости

В России появится единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов. 31 марта на заседании Госсовета ее анонсировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. «Нужно создать устойчивые, неизменные и универсальные правила осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов РФ. Эти правила должны быть унифицированными, понятными и простыми», – подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, работа по созданию новых правил инвестирования будет включать несколько блоков. Первый из них – инвестиционная декларация, где будут отмечены инвестиционные приоритеты региона на ближайшую перспективу и механизмы стимулирования инвесторов.

Второй блок – свод инвестиционных правил. Это пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов ситуациях, например правила присоединения к сетям и процедуры получения разрешений. Третий блок работы – создание цифровой инвестиционной карты регионов с нанесением на нее максимально подробной информации для инвесторов, причем не в статике, а в динамике. Четвертое направление – создание инвестиционных комитетов, которые будут фиксировать возникающие у инвесторов на уровне регионов проблемы и добиваться их решения. При этом вся работа должна быть выстроена по принципу одного окна, где инвестору обязаны дать необходимые консультации и помочь с решением всех вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных