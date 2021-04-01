Правительство создаст инвестиционную карту России

Правительство создаст инвестиционную карту РоссииИнвесторы узнают, в каких регионах их ждут и какие условия работы будут им предоставлены
В России появится единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов. 31 марта на заседании Госсовета ее анонсировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. «Нужно создать устойчивые, неизменные и универсальные правила осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов РФ. Эти правила должны быть унифицированными, понятными и простыми», – подчеркнул первый вице-премьер.
По его словам, работа по созданию новых правил инвестирования будет включать несколько блоков. Первый из них – инвестиционная декларация, где будут отмечены инвестиционные приоритеты региона на ближайшую перспективу и механизмы стимулирования инвесторов.
Второй блок – свод инвестиционных правил. Это пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов ситуациях, например правила присоединения к сетям и процедуры получения разрешений. Третий блок работы – создание цифровой инвестиционной карты регионов с нанесением на нее максимально подробной информации для инвесторов, причем не в статике, а в динамике. Четвертое направление – создание инвестиционных комитетов, которые будут фиксировать возникающие у инвесторов на уровне регионов проблемы и добиваться их решения. При этом вся работа должна быть выстроена по принципу одного окна, где инвестору обязаны дать необходимые консультации и помочь с решением всех вопросов.