Первый рейтинг по уровню развития ГЧП возглавил Сургут

Первый рейтинг по уровню развития ГЧП возглавил СургутОбщая сумма инвестиций в инфраструктурные проекты 100 городов составила 321,7 млрд рублей
Сургут стал лидером рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), составленного Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Как подчеркивается в исследовании, это первый в России рейтинг, сконцентрированный на специфике ГЧП в городах: при его составлении учитывались три критерия – развитие институциональной среды, нормативно-правовая база и проектный опыт.
Всего в рейтинг Национального центра ГЧП вошло 100 городов, при этом Москва и Санкт-Петербург не были включены в него из-за «несоразмерного объема городской экономики и возможностей в доходной части». Всего было проанализировано 189 реализованных ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 321,7 млрд руб., при этом на десятку лидеров пришлось 51,6% от этой суммы – 166,1 млрд руб.