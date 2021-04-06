Первый рейтинг по уровню развития ГЧП возглавил Сургут

Всего в рейтинг Национального центра ГЧП вошло 100 городов, при этом Москва и Санкт-Петербург не были включены в него из-за «несоразмерного объема городской экономики и возможностей в доходной части». Всего было проанализировано 189 реализованных ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 321,7 млрд руб., при этом на десятку лидеров пришлось 51,6% от этой суммы – 166,1 млрд руб.