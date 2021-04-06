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Первый рейтинг по уровню развития ГЧП возглавил Сургут

Общая сумма инвестиций в инфраструктурные проекты 100 городов составила 321,7 млрд рублей
Александра Кошкина
Первый рейтинг по уровню развития ГЧП возглавил Сургут /Василий Шитов / ТАСС

Сургут стал лидером рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), составленного Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Как подчеркивается в исследовании, это первый в России рейтинг, сконцентрированный на специфике ГЧП в городах: при его составлении учитывались три критерия – развитие институциональной среды, нормативно-правовая база и проектный опыт.

Всего в рейтинг Национального центра ГЧП вошло 100 городов, при этом Москва и Санкт-Петербург не были включены в него из-за «несоразмерного объема городской экономики и возможностей в доходной части». Всего было проанализировано 189 реализованных ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 321,7 млрд руб., при этом на десятку лидеров пришлось 51,6% от этой суммы – 166,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных