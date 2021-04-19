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Россияне занимают очередь на «арктический гектар»

Карелия уже получила больше 100 заявок на предоставление земельных участков по новой программе
Александра Кошкина
Главным фактором привлекательности новой программы эксперты считают то, что в нее вошли Мурманская область и Карелия – регионы, куда ездят отдыхать тысячи туристов из Москвы и Санкт-Петербурга /PIXABAY

Программа «дальневосточного гектара» будет распространена на Арктику. Соответствующий законопроект был одобрен правительством и в скором времени будет внесен в Госдуму. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, о такой мере просили предприниматели.

«Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, – сказал он. – Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных