Россияне занимают очередь на «арктический гектар»Карелия уже получила больше 100 заявок на предоставление земельных участков по новой программе
Программа «дальневосточного гектара» будет распространена на Арктику. Соответствующий законопроект был одобрен правительством и в скором времени будет внесен в Госдуму. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, о такой мере просили предприниматели.
«Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, – сказал он. – Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
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