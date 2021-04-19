Россияне занимают очередь на «арктический гектар»

«Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, – сказал он. – Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».