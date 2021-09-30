Эксперты прогнозируют рекордный экспорт товаров из России

Эксперты прогнозируют рекордный экспорт товаров из РоссииПри этом закупки валюты по бюджетному правилу не позволят рублю существенно укрепиться
Сумма российского экспорта по итогам года превысит $500 млрд – впервые с 2013 г., прогнозируют в банке Citi. Уже сейчас объемы продаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в аналитической записке «Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль» («Ведомости» с ней ознакомились). По данным таможни, объем экспорта в денежном выражении за январь – июль составил $187,4 млрд. Причем в июле было продано за рубеж товаров на сумму $48,9 млрд (рост к июню на 13,7%, к июлю прошлого года – на 98,2%). Последний раз значения, превышающие эту сумму, были зафиксированы в декабре 2013 г. ($49,6 млрд).
Разгон экспорта аналитики Citi связывают с ценовым ралли на сырьевых рынках – прежде всего на нефтегазовых. Стоимость нефти марки Brent 30 сентября достигала отметки $78 за баррель – на таких уровнях цены находились последний раз в октябре 2018 г. Котировки газа на хабе TTF в Нидерландах утром 30 сентября вновь побили исторический рекорд. Цена ноябрьского фьючерса на природный газ на бирже ICE Futures утром 30 сентября достигла 91,845 евро за 1 МВт ч, или $1102 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи. Причем исторический рекорд цены на газ фиксируется третий день подряд. Накануне она достигла отметки, эквивалентной $1061 за 1000 куб. м. В понедельник был также зафиксирован исторический максимум в $1030 за 1000 куб. м природного газа.