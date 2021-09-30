Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Эксперты прогнозируют рекордный экспорт товаров из России

При этом закупки валюты по бюджетному правилу не позволят рублю существенно укрепиться
Юлия Церех
Если не будет аномально холодной зимы, то стоимость топлива, скорее всего, окажется под давлением / Максим Стулов / Ведомости

Сумма российского экспорта по итогам года превысит $500 млрд – впервые с 2013 г., прогнозируют в банке Citi. Уже сейчас объемы продаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в аналитической записке «Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль» («Ведомости» с ней ознакомились). По данным таможни, объем экспорта в денежном выражении за январь – июль составил $187,4 млрд. Причем в июле было продано за рубеж товаров на сумму $48,9 млрд (рост к июню на 13,7%, к июлю прошлого года – на 98,2%). Последний раз значения, превышающие эту сумму, были зафиксированы в декабре 2013 г. ($49,6 млрд).

Разгон экспорта аналитики Citi связывают с ценовым ралли на сырьевых рынках – прежде всего на нефтегазовых. Стоимость нефти марки Brent 30 сентября достигала отметки $78 за баррель – на таких уровнях цены находились последний раз в октябре 2018 г. Котировки газа на хабе TTF в Нидерландах утром 30 сентября вновь побили исторический рекорд. Цена ноябрьского фьючерса на природный газ на бирже ICE Futures утром 30 сентября достигла 91,845 евро за 1 МВт ч, или $1102 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи. Причем исторический рекорд цены на газ фиксируется третий день подряд. Накануне она достигла отметки, эквивалентной $1061 за 1000 куб. м. В понедельник был также зафиксирован исторический максимум в $1030 за 1000 куб. м природного газа.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных