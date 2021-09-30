Эксперты прогнозируют рекордный экспорт товаров из России

Сумма российского экспорта по итогам года превысит $500 млрд – впервые с 2013 г., прогнозируют в банке Citi. Уже сейчас объемы продаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в аналитической записке «Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль» («Ведомости» с ней ознакомились). По данным таможни, объем экспорта в денежном выражении за январь – июль составил $187,4 млрд. Причем в июле было продано за рубеж товаров на сумму $48,9 млрд (рост к июню на 13,7%, к июлю прошлого года – на 98,2%). Последний раз значения, превышающие эту сумму, были зафиксированы в декабре 2013 г. ($49,6 млрд).