Суд Кайманов признал Лондон лучшей юрисдикцией для спора Минцев с «Трастом» и «Открытием»

Судебная тяжба банков «Траст» и «ФК Открытие» в Лондоне против основателя О1 Group Бориса Минца и его сыновей, цель которой – взыскать с них $700 млн убытков, длится уже три года – дело добралось до Каймановых островов, где зарегистрирован семейный траст Минцев MF Trust. Доверительный управляющий траста – трасти Maplesfs Ltd. обратился в Большой суд Каймановых островов с просьбой рассматривать претензии банков, связанные с MF Trust, в юрисдикции Кайманов, а не в Высоком суде Лондона, где идет основное разбирательство. Суд ему в этом отказал, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».