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Суд Кайманов признал Лондон лучшей юрисдикцией для спора Минцев с «Трастом» и «Открытием»

И отказался отдельно рассмотреть иск трасти семейного траста Минцев
Екатерина Литова
Суд Кайманов признал Лондон лучшей юрисдикцией для спора Минцев с «Трастом» и «Открытием» / Евгений Разумный / Ведомости

Судебная тяжба банков «Траст» и «ФК Открытие» в Лондоне против основателя О1 Group Бориса Минца и его сыновей, цель которой – взыскать с них $700 млн убытков, длится уже три года – дело добралось до Каймановых островов, где зарегистрирован семейный траст Минцев MF Trust. Доверительный управляющий траста – трасти Maplesfs Ltd. обратился в Большой суд Каймановых островов с просьбой рассматривать претензии банков, связанные с MF Trust, в юрисдикции Кайманов, а не в Высоком суде Лондона, где идет основное разбирательство. Суд ему в этом отказал, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».

Судья Дэвид Дойл сослался на доктрину forum non conveniens – согласно ей, суд может отказаться признавать свою юрисдикцию, если, по его мнению, есть юрисдикция более подходящая и доступная. Такой юрисдикцией, по мнению Дойла, является Высокий суд Лондона, в котором дело может быть рассмотрено надлежащим образом в интересах всех сторон и самого правосудия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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