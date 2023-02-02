Еврокомиссия представила план стимулирования зеленой промышленности

Будет разработан закон о поддержке технологий и промышленности с нулевым уровнем выбросов. В первую очередь речь идет об аккумуляторах, ветряках, тепловых насосах, солнечные батареях, технологиях улавливания и хранения углекислого газа. Этот документ должен определить цели зеленой промышленности и стратегические направления развития до 2030 г. с учетом всей трансграничной цепочки поставок. Закон должен обеспечить безопасность и бесперебойность импорта критически важного сырья из третьих стран на фоне того, что некоторые виды такого сырья из России могу перестать поставляться. Кроме того, документ позволит сократить для зеленых предприятий сроки выдачи разрешений, внедрить для них принцип «одного окна». ЕК также оценит возможность создания к лету 2023 г. в этой области «регуляторных песочниц» для тестирования административных процессов.