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Еврокомиссия представила план стимулирования зеленой промышленности

Это ответ на антиинфляционный план США, который отбирает рабочие места у Европы
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / AFP

Еврокомиссия (ЕК) 1 февраля опубликовала план зеленого курса для повышения конкурентоспособности промышленности Евросоюза перед лицом США и Китая, документ был представлен на пресс-конференции председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Он включает реформу нормативной базы, упрощение и увеличение финансирования зеленой энергетики и производства. Этот план Брюссель хочет интегрировать в европейскую «Зеленую сделку», которая ставит целью снизить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 г. Первым делом ЕС хочет создать на пространстве ЕС «предсказуемую, согласованную и упрощенную нормативно-правовую среду» для зеленой промышленности.

Будет разработан закон о поддержке технологий и промышленности с нулевым уровнем выбросов. В первую очередь речь идет об аккумуляторах, ветряках, тепловых насосах, солнечные батареях, технологиях улавливания и хранения углекислого газа. Этот документ должен определить цели зеленой промышленности и стратегические направления развития до 2030 г. с учетом всей трансграничной цепочки поставок. Закон должен обеспечить безопасность и бесперебойность импорта критически важного сырья из третьих стран на фоне того, что некоторые виды такого сырья из России могу перестать поставляться. Кроме того, документ позволит сократить для зеленых предприятий сроки выдачи разрешений, внедрить для них принцип «одного окна». ЕК также оценит возможность создания к лету 2023 г. в этой области «регуляторных песочниц» для тестирования административных процессов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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