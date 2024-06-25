Минэк подготовил изменения в ТК об условиях привлечения иностранцев в ОЭЗ

25 апреля Минэкономразвития подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР). Предполагалось, что иностранцы и члены их семей смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях в ОЭЗ и ТОР от 50 млн руб. Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестиционные соглашения, а также губернаторы заинтересованных российских субъектов.