Минэк подготовил изменения в ТК об условиях привлечения иностранцев в ОЭЗ

Минэк подготовил изменения в ТК об условиях привлечения иностранцев в ОЭЗВедомство ожидает доходы не менее 1,5 млрд рублей в год от зарубежных инвестиций
Минэкономразвития России предложило внести изменения в Трудовой кодекс (ТК) для «создания максимально благоприятных условий для привлечения иностранных граждан» в особые экономические зоны (ОЭЗ). Текст инициативы был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Внесение предложения обусловлено «усилением конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики, созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой».
По оценкам министерства, общая оценочная потребность в иностранной рабочей силе у участников (резидентов) преференциальных режимов, исходя из предварительных параметров, предполагаемых к реализации на указанных территориях инвестиционных проектов, составит 10 600 человек в 2025 г. и 18 600 человек ежегодно начиная с 2026 г.
Привлечение указанного количества иностранцев, согласно пояснительной записке, может быть реализовано при условии внесения изменений в законодательство, предусматривающих упрощенный порядок определения предельной численности привлекаемой на территорию преференциальных режимов иностранной рабочей силы, а также при условии дальнейшего функционирования действующих резидентов в преференциальных режимах и сохранения намерений потенциальных инвесторов по реализации перспективных проектов.
Инициатива, по уточнению Минэка, предусматривает право работодателей привлекать иностранных специалистов на территорию ОЭЗ в упрощенном порядке. Это не является обязанностью и не определяет конкретные решения, оказывающие влияние на доходы или расходы определенного круга лиц.
В случае одобрения проекта ожидаемые доходы от инвестиций, осуществленных иностранными инвесторами, могут составить около 1,5 млрд руб. в год. Отмечается, что выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы могут составить порядка 113 млн руб. до конца 2030 г.
«При этом, учитывая, что каждое рабочее место у резидента ОЭЗ приносит в год в среднем 1,4 млн руб. налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней, работа указанного в пояснительной записке количества иностранных специалистов до конца 2030 г. будет сопровождаться уплатой 119 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней, что в полном объеме компенсирует указанные выпадающие доходы», – отмечается в записке.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, дополнив его статьей 351.8.
25 апреля Минэкономразвития подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР). Предполагалось, что иностранцы и члены их семей смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях в ОЭЗ и ТОР от 50 млн руб. Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестиционные соглашения, а также губернаторы заинтересованных российских субъектов.