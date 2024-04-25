Минэк подготовил законопроект об упрощении въезда иностранных инвесторов в РФ

В соответствии с законопроектом, указанные лица и их семьи смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях в ОЭЗ и ТОР от 50 млн руб. Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестиционные соглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ.