Минэк подготовил законопроект об упрощении въезда иностранных инвесторов в РФ
Минэкономразвития России подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР), пишет «Коммерсантъ».
В соответствии с законопроектом, указанные лица и их семьи смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях в ОЭЗ и ТОР от 50 млн руб. Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестиционные соглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ.
В Минэке пояснили изданию, что создание законопроекта мотивировано необходимостью привлекать в РФ высококвалифицированных специалистов и инвесторов, а также усилением «конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами».
ТОР – инструмент развития территорий, призванный стимулировать отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. В настоящее время в ведении Минэка находятся 92 ТОР, зарегистрировано 1300 резидентов, создано более 111 000 рабочих мест. По данным ведомства на конец 2023 г., в ТОР привлечено более 333 млрд руб. инвестиций, выручка резидентов составила более 1,25 млрд руб.
ОЭЗ – это часть территории РФ, которая, согласно ФЗ, определяется правительством и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. ОЭЗ предполагает возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции. В настоящее время, согласно Минэку, в России функционируют 50 ОЭЗ (31 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и две портовые).