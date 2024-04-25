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Минэк подготовил законопроект об упрощении въезда иностранных инвесторов в РФ

Ведомости

Минэкономразвития России подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР), пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с законопроектом, указанные лица и их семьи смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях в ОЭЗ и ТОР от 50 млн руб. Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестиционные соглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ.

В Минэке пояснили изданию, что создание законопроекта мотивировано необходимостью привлекать в РФ высококвалифицированных специалистов и инвесторов, а также усилением «конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами».

ТОР – инструмент развития территорий, призванный стимулировать отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. В настоящее время в ведении Минэка находятся 92 ТОР, зарегистрировано 1300 резидентов, создано более 111 000 рабочих мест. По данным ведомства на конец 2023 г., в ТОР привлечено более 333 млрд руб. инвестиций, выручка резидентов составила более 1,25 млрд руб.

ОЭЗ – это часть территории РФ, которая, согласно ФЗ, определяется правительством и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. ОЭЗ предполагает возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции. В настоящее время, согласно Минэку, в России функционируют 50 ОЭЗ (31 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и две портовые).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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