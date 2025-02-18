Госзаказчики увеличили расходы на роутеры и камеры наблюдения

Госзаказчики увеличили расходы на роутеры и камеры наблюденияНа деле суммы могут быть даже больше, так как часть закупок может быть скрыта, подчеркивают эксперты
В 2024 г. госзаказчики на 15% увеличили расходы на закупки коммуникационного оборудования – телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации. За весь год они разместили тендеры на сумму в 134,6 млрд руб., следует из подсчетов единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Компания анализировала закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки). Тенденцию подтвердили «Ведомостям» представители поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».
Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось на 3% до 49 645 в 2024 г. по сравнению с 2023 г., следует из статистики «Росэлторга». По данным «Тендерплана», сокращение было более значительным – почти на 10% до 16 594 тендеров. При этом количество заказчиков выросло на 5% и превысило 28 000 организаций, следует из статистики «Росэлторга».