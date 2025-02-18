Госзаказчики увеличили расходы на роутеры и камеры наблюдения

Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось на 3% до 49 645 в 2024 г. по сравнению с 2023 г., следует из статистики «Росэлторга». По данным «Тендерплана», сокращение было более значительным – почти на 10% до 16 594 тендеров. При этом количество заказчиков выросло на 5% и превысило 28 000 организаций, следует из статистики «Росэлторга».