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Госзаказчики увеличили расходы на роутеры и камеры наблюдения

На деле суммы могут быть даже больше, так как часть закупок может быть скрыта, подчеркивают эксперты
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В 2024 г. госзаказчики на 15% увеличили расходы на закупки коммуникационного оборудования – телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации. За весь год они разместили тендеры на сумму в 134,6 млрд руб., следует из подсчетов единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Компания анализировала закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки). Тенденцию подтвердили «Ведомостям» представители поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось на 3% до 49 645 в 2024 г. по сравнению с 2023 г., следует из статистики «Росэлторга». По данным «Тендерплана», сокращение было более значительным – почти на 10% до 16 594 тендеров. При этом количество заказчиков выросло на 5% и превысило 28 000 организаций, следует из статистики «Росэлторга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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