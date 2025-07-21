Показатели нацпроектов в 78% случаев превысили план за шесть лет

В мае 2018 г. президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.», правительство сформировало нацпроекты по 12 направлениям и подготовило план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В их числе «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Модернизация транспортной инфраструктуры», «Производительность труда», «Цифровая экономика» и др. С 1 января 2024 г. также появился проект «Беспилотные авиационные системы». Всего в период 2018–2024 гг. в России действовало 16 нацпроектов, по которым было установлено 255 целевых показателей на федеральном уровне и свыше 14 000 плановых значений показателей во всех субъектах. На фоне пандемии в 2020 г. указ президента от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» актуализировал нацпроекты, убрал нерелевантные в новых условиях показатели и ввел новые, а также скорректировал сроки их достижения.