Показатели нацпроектов в 78% случаев превысили план за шесть лет

Показатели нацпроектов в 78% случаев превысили план за шесть летКовид и санкции стали причиной их корректировки, поскольку в это время изменились приоритеты и условия работы
Россия достигла 95,3% ключевых показателей национальных проектов в редакции 2020 г. за период с 2018 по 2024 г., оценили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в докладе «Национальные проекты: итоги и перезагрузка». Из 255 верхнеуровневых ориентиров выполнено 243, причем по 199 из них, или 78%, плановые значения перевыполнены. Национальные проекты зарекомендовали себя как эффективный инструмент приоритизации финансовых и управленческих ресурсов для достижения национальных целей развития, отмечают эксперты.
При этом нацпроекты были существенно скорректированы в связи с пандемией COVID-19 в 2020 г. и санкционным давлением после начала спецоперации в 2022 г. Санкции за два года после начала ковида стали вторым «мощнейшим стресс-тестом» для российской экономики. В результате, объясняют эксперты НИУ ВШЭ, началась ее структурная трансформация, ее переориентация на внутренний рынок и внешних партнеров из дружественных стран, выход на первый план задач технологического суверенитета и технологического лидерства. В условиях санкционного давления и проводимой правительством антикризисной политики значение национальных проектов выросло, оценивают в ВШЭ.
Авторы доклада называют одним из важнейших результатов нацпроектов беспрецедентное снижение уровня бедности. В 2018 г., на старте нацпроектов, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 12,7% от общей численности населения, в 2023 г. оно опустилось до 8,3%, а по итогам 2024 г. составило 7,2% (10,5 млн человек). С 2000 г. уровень бедности сократился почти в 4 раза, в начале века он составлял 29% населения.
Повышение уровня жизни и снижение бедности в последние годы связаны с устойчивым ростом заработных плат, утверждают в ВШЭ. По данным Росстата, в феврале 2025 г. среднемесячная номинальная зарплата в экономике составила 89 646 руб. – более чем вдвое выше, чем в феврале 2018 г. (40 443 руб.). Реальные доходы граждан стабильно увеличиваются с 2021 г.: в 2024 г. их прирост достиг 7,3%, а за I квартал 2025 г. – 8,4%.
Второй фактор снижения бедности, как отмечают эксперты, – это расширение программ помощи семьям с детьми. С 2024 г. действует новое пособие для детей от 8 до 17 лет, которое ввели по указу президента № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Право на выплату получают семьи, где ребенок имеет российское гражданство, постоянно проживает в стране, а среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Эта мера завершила формирование системы адресной поддержки малообеспеченных семей с детьми, подчеркивают авторы исследования. На основе данных Росстата, ФОИВов и правительства эксперты сообщают, что в рамках нацпроекта «Демография» меры социальной поддержки получили 98,86% семей с детьми, обратившихся за помощью и проактивно, при плане в 60%. Меры охватили 2,44 млн семей, план предусматривал 2,07 млн семей.
Другие достижения
Эксперты ВШЭ приводят ряд достигнутых верхнеуровневых показателей. В их числе такие критерии нацпроекта «Здравоохранение», как доля детских поликлиник с современной инфраструктурой от общего числа поликлиник – она превысила плановые 95% и составила 99,2%, а также падение младенческой смертности до 4 промилле вместо 4,5, указанных в качестве цели (1 промилле отражает долю умерших младенцев на 1000 родившихся и соответствует 0,1%).
По другим нацпроектам авторы исследования также выделяют превышения показателей. Проект «Экология» предусматривал 100% отношения площади лесовосстановления к площади уничтоженных лесных насаждений, на практике она достигла 157%. Объем жилищного строительства в рамках проекта «Жилье и городская среда» также превысил план – 107,77 млн кв. м в год вместо 90 млн кв. м. В России построили 580 млн кв. м жилья, 23,6 млн человек улучшили жилищные условия.
Нацпроекты в цифре
В ВШЭ отмечают и успехи по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В частности, численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 29,3 млн человек против ожидаемых 24,82 млн, а количество зарегистрированных самозанятых составило не 2,1 млн человек, как ожидали власти, а около 12,13 млн человек. Объем финансовой помощи почти полумиллиону субъектов МСП за время действия национального проекта составил 7,6 трлн руб., отмечают авторы.
Эксперты ВШЭ также приводят ряд некоторых других результатов реализации национальных проектов в 2018–2024 гг. В том числе власти построили или отремонтировали более 10 500 первичных медицинских организаций. Более 109 млн взрослых и свыше 26 млн детей до 17 лет прошли в 2024 г. профилактические осмотры, это в 1,5 раза больше, чем шесть лет назад. Построено 1700 детских садов и 1600 школ за время реализации национальных проектов. Почти в 2 раза за шесть лет вырос вклад отрасли информационных технологий в ВВП.
История нацпроектов
В мае 2018 г. президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.», правительство сформировало нацпроекты по 12 направлениям и подготовило план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В их числе «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Модернизация транспортной инфраструктуры», «Производительность труда», «Цифровая экономика» и др. С 1 января 2024 г. также появился проект «Беспилотные авиационные системы». Всего в период 2018–2024 гг. в России действовало 16 нацпроектов, по которым было установлено 255 целевых показателей на федеральном уровне и свыше 14 000 плановых значений показателей во всех субъектах. На фоне пандемии в 2020 г. указ президента от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» актуализировал нацпроекты, убрал нерелевантные в новых условиях показатели и ввел новые, а также скорректировал сроки их достижения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2023 г. оценил траты на нацпроекты в 2019–2023 гг. в 21 трлн руб., в 2024 г. на их исполнение было предусмотрено 3,008 трлн руб., сообщали в Минфине.
В новый перечень входит 20 нацпроектов для достижения национальных целей развития до 2030 г. и перспективу до 2036 г., восемь из них вынесены в отдельную категорию нацпроектов «по обеспечению технологического лидерства». К новым проектам относятся «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и др. На выполнение нацпроектов в течение ближайших шести лет предусмотрено свыше 53 трлн руб. По данным Минфина на 1 июля, за первое полугодие 2025 г. бюджетное исполнение 19 нацпроектов достигло 45,1%, расходы федерального бюджета на эти цели составили 1,35 трлн руб.
Недостатки планирования
Нацпроекты нужны для того, чтобы выделить приоритетные направления деятельности правительства и системы госуправления в целом, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Также многие из них имеют и социальную направленность, добавляет он.
Многие показатели имеют характер текущего социального финансирования и многие инновации, которые произошли за эти годы, оказались адекватными, правильными и выполнимыми, с этой задачей правительство справилось, признает Климанов. При этом он предупреждает, что на фоне инфляции и высокой ключевой ставки сохранить такой же темп выполнения нацпроектов в текущем году, возможно, не удастся.
Перевыполнение показателей нацпроектов объясняется тем, что они предполагают совместную работу всех уровней власти и общества, что повышает эффективность, считает проректор ВШЭ Татьяна Васильева. По ее словам, некорректно говорить про занижение первоначальных ориентиров, потому что они строятся на основе экономических прогнозов. «Скорее всего, это синергетический эффект большого количества вовлеченных людей на длительном промежутке времени», – отмечает Васильева.
Глава государства Владимир Путин поднимал вопрос о качестве планирования на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 июня 2025 г. Некоторые показатели на 2030 г. достигнуты в I квартале этого года – например, младенческая смертность, которая снизилась до нового исторического минимума, и доля семей, которые получают меры поддержки на детей без заявлений, – она приблизилась к 100%. Путин заявил, что уже сейчас нужно ставить новые цели: «Объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего». «Есть и другие примеры. Они говорят о том, что нам нужно улучшить качество планирования, о том, что далеко не все факторы своевременно нами учитываются», – добавил президент.
Васильева оценивает нацпроекты как эффективный инструмент, поскольку они работают по четким планам и находятся под мониторингом проектных офисов и участников. Проректор ВШЭ ожидает сохранения высоких результатов и в будущем, поскольку это приоритет всех уровней управления.