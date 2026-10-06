Продолжит ли евро слабеть

Продолжит ли евро слабетьЭксперты допускают достижение паритета европейской валюты с долларом в следующем году
Весьма вероятно, что в ближайший год евро достигнет паритета с долларом (уровень $1,05 в самом пессимистичном прогнозе), считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это связано в первую очередь с динамикой долговых рынков в Европе и ожиданиями более высоких ставок в США, объясняет главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Утром 5 октября валютная пара евро/$ в ходе торгов упала на 0,8% и достигла отметки в $1,1161 за евро. Это самый низкий уровень за последние 17 месяцев.
Некоторые эксперты связывают ослабление с призывом премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов 29 ноября. Его заявления внесли новые политические риски на рынки, которые и так испытывали напряженность из-за проблем с государственным долгом Франции и других стран, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией на некоторых сегментах европейского рынка государственных облигаций. Доходность долгосрочных бумаг развитых стран начала массово расти еще в конце лета, о чем 21 августа писали «Ведомости». В конце сентября – начале октября на рынке европейских гособлигаций снова началась распродажа и падение цен. Высокая долговая нагрузка основных стран еврозоны, таких как Франция, Италия и Бельгия, рассматривается как особая уязвимость в условиях растущих затрат на заимствования, считают опрошенные аналитики.