Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER281,77+2,29%CNY Бирж.12,754+2,06%IMOEX2 321,57+1,95%RTSI861,11+0,21%RGBI111,29+0,09%RGBITR764,65+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Продолжит ли евро слабеть

Эксперты допускают достижение паритета европейской валюты с долларом в следующем году
Ульяна Сморчкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Весьма вероятно, что в ближайший год евро достигнет паритета с долларом (уровень $1,05 в самом пессимистичном прогнозе), считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это связано в первую очередь с динамикой долговых рынков в Европе и ожиданиями более высоких ставок в США, объясняет главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Утром 5 октября валютная пара евро/$ в ходе торгов упала на 0,8% и достигла отметки в $1,1161 за евро. Это самый низкий уровень за последние 17 месяцев.

Некоторые эксперты связывают ослабление с призывом премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов 29 ноября. Его заявления внесли новые политические риски на рынки, которые и так испытывали напряженность из-за проблем с государственным долгом Франции и других стран, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией на некоторых сегментах европейского рынка государственных облигаций. Доходность долгосрочных бумаг развитых стран начала массово расти еще в конце лета, о чем 21 августа писали «Ведомости». В конце сентября – начале октября на рынке европейских гособлигаций снова началась распродажа и падение цен. Высокая долговая нагрузка основных стран еврозоны, таких как Франция, Италия и Бельгия, рассматривается как особая уязвимость в условиях растущих затрат на заимствования, считают опрошенные аналитики.