Продолжит ли евро слабеть

Некоторые эксперты связывают ослабление с призывом премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов 29 ноября. Его заявления внесли новые политические риски на рынки, которые и так испытывали напряженность из-за проблем с государственным долгом Франции и других стран, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией на некоторых сегментах европейского рынка государственных облигаций. Доходность долгосрочных бумаг развитых стран начала массово расти еще в конце лета, о чем 21 августа писали «Ведомости». В конце сентября – начале октября на рынке европейских гособлигаций снова началась распродажа и падение цен. Высокая долговая нагрузка основных стран еврозоны, таких как Франция, Италия и Бельгия, рассматривается как особая уязвимость в условиях растущих затрат на заимствования, считают опрошенные аналитики.