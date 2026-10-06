О чем просили Минфин регионы в ходе публичных слушаний проекта бюджета

Представлял бюджет сенаторам традиционно глава Минфина Антон Силуанов. Социальная помощь и поддержка участников специальной военной операции – основные приоритеты на ближайшие три года как для федерального бюджета, так и для регионов, подчеркнул министр. Все, что «пока не помещается», Минфин намерен реализовывать по мере нахождения ресурсов, добавил он. «Будут деньги в следующем году – будем помогать субъектам Российской Федерации дополнительно к тем мерам, которые у нас учтены в бюджете» – так министр прокомментировал предложения губернаторов повысить финансирование отдельных направлений.