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Главная / Экономика /

О чем просили Минфин регионы в ходе публичных слушаний проекта бюджета

Представители субъектов отметили необходимость в средствах на замещение коммерческих кредитов и жаловались на изъятие доходов у ГМК
Ксения Котченко
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации состоялось первое после внесения законопроекта публичное обсуждение бюджета на будущую трехлетку. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко охарактеризовала документ как «финансовое искусство» и напомнила, что он обеспечивает сбалансированность, гарантирует гражданам исполнение всех социальных обязательств и финансирование определенных президентом приоритетов.

Представлял бюджет сенаторам традиционно глава Минфина Антон Силуанов. Социальная помощь и поддержка участников специальной военной операции – основные приоритеты на ближайшие три года как для федерального бюджета, так и для регионов, подчеркнул министр. Все, что «пока не помещается», Минфин намерен реализовывать по мере нахождения ресурсов, добавил он. «Будут деньги в следующем году – будем помогать субъектам Российской Федерации дополнительно к тем мерам, которые у нас учтены в бюджете» – так министр прокомментировал предложения губернаторов повысить финансирование отдельных направлений.

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